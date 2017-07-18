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08:49 (мск), источник: Newslab.ru

«Счастливым детям» поможет министерство здравоохранения

В рамках сотрудничества медицинским организациям Красноярска будет рекомендовано взаимодействовать с фондом «Счастливые дети» в вопросах сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Краевое министерство здравоохранения окажет поддержку красноярскому благотворительному фонду «Счастливые дети». Накануне министр здравоохранения Красноярского края Вадим Янин подписал соглашение о сотрудничестве с фондом, в рамках которого будет оказываться содействие и поддержка в реализации и развитии программы «Хочу на ручки!».

В рамках сотрудничества медицинским организациям Красноярска будет рекомендовано взаимодействовать с фондом «Счастливые дети» в вопросах сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, сотрудники фонда смогут принимать участие в совещаниях, консультациях и рабочих встречах, организованных министерством.

Программа «Хочу на ручки!» направлена на оказание ухода за детьми-сиротами от 0 до 4 лет, которые попадают на лечение в больницы города Красноярска.

По словам представителей фонда, в среднем уход за одним ребенком занимает 14 дней в зависимости от диагноза. За 3 года работы няни трудились над скорейшим восстановлением малышей с разными заболеваниями и в разных отделениях: инфекционное, сердечно-сосудистое, нейрохирургическое, соматическое, челюстно-лицевое, онкологическое, ортопедическое, неврологическое, отоларингологическое. Также за последний год «на ручках» нянь фонда «Счастливые дети» оказалось немало детей с ограниченными возможностями.

«Почему мы развиваем эту программу? Мы видим результат, положительную динамику от ухода: улучшается эмоциональное состояние детей, они стремительно восстанавливаются, ощущают свою значимость и нужность, чувствуют, что они не одни. Неоднократно малыши делали свои первые шаги на наших глазах, произносили первые слова, самостоятельно брали ложку в руку, — рассказывает руководитель программы Екатерина Гончарова. — По нашим данным, 80% детей, оставшихся без попечения родителей, отстают в развитии. Однако, когда рядом надежный взрослый, уделяющий внимание ребенку, удовлетворяющий его потребности, дети начинают развиваться на глазах. Даже за 2 недели ежедневного индивидуального ухода няни отмечают колоссальные результаты в динамике и восстановлении ребенка».

Больницы, с которыми на сегодняшний день сотрудничает фонд «Счастливые дети»: Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, КГБУЗ Красноярская межрайонная детская клиническая больница № 1, КГБУЗ Красноярская межрайонная детская клиническая больница № 5, КГБУЗ Красноярская межрайонная детская клиническая больница № 4, КГБУЗ Красноярская межрайонная детская клиническая больница № 20 имени И. С. Берзона, КГБУЗ Красноярский краевой клинический центр материнства и детства.

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