В Волгоградской области планируют создать Центр поисковой работы

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, Центр будет сформирован на базе территории музея под открытым небом и демонстрационной площадки с воспроизведением раскопов, и линии обороны «Лысая гора — Южный рубеж Сталинграда».

Отметим, что недавно Волгоградская региональная молодежная общественная организация «Поиск» получила президентский грант Национального благотворительного фонда на проект «Лысая гора — Южный рубеж Сталинграда». Средства будут потрачены на реализацию образовательной программы «Академия поисковика», организацию торжественных мероприятий, поведение поисковых экспедиций на территории Лысой горы, разработку методического пособия по обобщению опыта изучения архивных данных.