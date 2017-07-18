В Волгоградской области планируют создать Центр поисковой работы
Центр поисковой работы планируют создать в Волгограде в рамках президентского гранта.
Центр поисковой работы планируют создать в Волгограде в рамках президентского гранта.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, Центр будет сформирован на базе территории музея под открытым небом и демонстрационной площадки с воспроизведением раскопов, и линии обороны «Лысая гора — Южный рубеж Сталинграда».
Отметим, что недавно Волгоградская региональная молодежная общественная организация «Поиск» получила президентский грант Национального благотворительного фонда на проект «Лысая гора — Южный рубеж Сталинграда». Средства будут потрачены на реализацию образовательной программы «Академия поисковика», организацию торжественных мероприятий, поведение поисковых экспедиций на территории Лысой горы, разработку методического пособия по обобщению опыта изучения архивных данных.
«Волгоград — это центр поисковой работы, именно поэтому в рамках акции “Сталинград. Хроника Победы” здесь запланирован ряд мероприятий, приуроченных к каждой дате великой битвы», — отметила председатель комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Общественной палаты РФ Елена Цунаева.