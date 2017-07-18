Пригородный поезд запустят из Воронежа в Дивногорье 22 июля
Изменится маршрут электрички № 6410/6409.
Изменится маршрут электрички № 6410/6409.
Пригородная пассажирская компания (ППК) «Черноземье» запустит прямую электричку из Воронежа в Дивногорье в субботу, 22 июля. Электропоезд № 6410/6409 отправится с вокзала «Воронеж-1» в 9:19, прибудет на станцию Копанище в 11:44 и вернется в Воронеж тем же маршрутом, сообщила
Пассажиры проедут через остановочный пункт Березовая Роща, станции Отрожка, Придача, остановочный пункт Машмет, станции Масловка, Колодезная, Давыдовка, Бодеево, Лиски. На остановочный пункт Дивногорская (Дивногорский
Обратная электричка отправится со станции Копанище в 15:58 и прибудет на вокзал «Воронеж-1» в 18:20.
Участники поездки смогут посетить пещерные храмы и святыни