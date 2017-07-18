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09:09 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Пригородный поезд запустят из Воронежа в Дивногорье 22 июля

Изменится маршрут электрички № 6410/6409.

Пригородная пассажирская компания (ППК) «Черноземье» запустит прямую электричку из Воронежа в Дивногорье в субботу, 22 июля. Электропоезд № 6410/6409 отправится с вокзала «Воронеж-1» в 9:19, прибудет на станцию Копанище в 11:44 и вернется в Воронеж тем же маршрутом, сообщила пресс-служба ППК.

Пассажиры проедут через остановочный пункт Березовая Роща, станции Отрожка, Придача, остановочный пункт Машмет, станции Масловка, Колодезная, Давыдовка, Бодеево, Лиски. На остановочный пункт Дивногорская (Дивногорский Свято-Успенский мужской монастырь) электричка прибудет в 11:33. На остановочный пункт 143 км (природный музей-заповедник «Дивногорье») электропоезд прибудет в 11:38.

Обратная электричка отправится со станции Копанище в 15:58 и прибудет на вокзал «Воронеж-1» в 18:20.

Участники поездки смогут посетить пещерные храмы и святыни Свято-Успенского Дивногорского мужского монастыря и принять участие в обзорной экскурсии по музею-заповеднику «Дивногорье». Участников попросили надеть удобную спортивную одежду и обувь, взять питьевую воду и завтрак туриста. Подробную информацию можно посмотреть на сайте ППК.

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