Пригородный поезд запустят из Воронежа в Дивногорье 22 июля

Пригородная пассажирская компания (ППК) «Черноземье» запустит прямую электричку из Воронежа в Дивногорье в субботу, 22 июля. Электропоезд № 6410/6409 отправится с вокзала «Воронеж-1» в 9:19, прибудет на станцию Копанище в 11:44 и вернется в Воронеж тем же маршрутом, сообщила пресс-служба ППК.

Пассажиры проедут через остановочный пункт Березовая Роща, станции Отрожка, Придача, остановочный пункт Машмет, станции Масловка, Колодезная, Давыдовка, Бодеево, Лиски. На остановочный пункт Дивногорская (Дивногорский Свято-Успенский мужской монастырь) электричка прибудет в 11:33. На остановочный пункт 143 км (природный музей-заповедник «Дивногорье») электропоезд прибудет в 11:38.

Обратная электричка отправится со станции Копанище в 15:58 и прибудет на вокзал «Воронеж-1» в 18:20.