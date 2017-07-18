Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шарлиз Терон лишилась двух зубов во время подготовки к съемкам
10 трагических и странных смертей во время секса
"Никто по пути не помог": россиянка о нападении на нее на курорте
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
Пелагея отметила 31-летие на секретной вечеринке (фото)
Бунт природы — климатическая война с человечеством Изменения глобального климата: естественный процесс или влияние геоинженерных технологий?
Вассерман раскрыл, как Запад разрушит Россию при помощи Украины
СМИ: Турция запретила въезд 4 тысячам россиян
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
СМИ: Лавров рассказал о неподчиняющихся радикалах на Украине
СМИ: Киев считает, что готов к «деоккупации Крыма»
Пелагея отметила 31-летие на секретной вечеринке (фото)
Какие серьги в моде этим летом (фото)
Американские танки установили печальный антирекорд - СМИ
Караулова предстала обнаженной на съёмках - СМИ
В шести регионах РФ запустят ипотеку под 6,25%
Как спрятать технику в интерьере
Фоторепортажи
12Природные пожары в Калифорнии
12«Мать Ганга»
09:28 (мск), источник: Volga News

Сызранский космонавт Михаил Корниенко награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении сызранского летчика-космонавта Михаила Корниенко орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени, сообщает пресс-служба Центра подготовки космонавтов.

Награда присуждена космонавту «за мужество и высокий профессионализм, проявленный при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции», говорится в релизе.

Напомним, что Михаил Корниенко совершил два космических полета общей продолжительностью 516 суток. За время экспедиций выполнил два выхода в открытый космос. В июне главная медицинская комиссия признала сызранца годным к дальнейшему участию в космических полетах.

В мае текущего года Владимир Путин также вручил орден «За заслуги перед Отечеством» III степени еще одному уроженцу Самарской области — инструктору-космонавту — испытателю, командиру отряда космонавтов «НИИ Центр подготовки космонавтов» Олегу Кононенко.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Новым зампрокурора области назначен прокурор Самары
Рябков: Вопрос о дипсобственности России в США близок к решению
CNN: США испытали в Персидском заливе лазерное оружие
Глава Сбербанка поддержал создание новой банковской ассоциации
«Самый опасный посол» Кисляк переедет из США в Совет Федерации
Минкомсвязи оценило риски от отмены внутрироссийского роуминга
Трамп пригрозил Мадуро «решительными экономическими мерами»
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Польши
Спорт
«Динамо» отметит возвращение в РФПЛ дерби со «Спартаком» Историческое противостояние двух московских клубов завершит программу стартового тура национального первенства-2017/18
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Умер актер Мартин Ландау Лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» скончался в Лос-Анджелесе на 90-м году жизни
Недвижимость
Нестандартные квартиры, «прижившиеся» в России
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
Спрос на апартаменты в Петербурге подскочил в два раза
Промзоны и зоны ЛЭП Петербурга будут застраивать жильем
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Светлана Светикова сделала трогательную «беременную» фотосессию Певица и актриса Светлана Светикова, ставшая популярной благодаря участию в телепроектах «Фабрика звезд» и «Танцы со звездами», а также ряде мюзиклов, поделилась в своем аккаунте в Инстаграм кадрами семейной фотосессии.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь