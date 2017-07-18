Сызранский космонавт Михаил Корниенко награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Награда присуждена космонавту «за мужество и высокий профессионализм, проявленный при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции», говорится в релизе.

Напомним, что Михаил Корниенко совершил два космических полета общей продолжительностью 516 суток. За время экспедиций выполнил два выхода в открытый космос. В июне главная медицинская комиссия признала сызранца годным к дальнейшему участию в космических полетах.