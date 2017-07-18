Пророщенная реклама. Насколько полезны суперфуды на самом деле

Ягоды годжи, зеленые зерна кофе, семена чиа… Все эти названия объединяет одно — это «суперфуды». Продукты, которые содержат ударные дозы витаминов и минералов, и за счет этого они чрезвычайно полезны, укрепляют иммунитет, улучшают обмен веществ, а следовательно, помогают похудеть. АиФ.ru попросил Анну Ивашкевич, нутрициолога, клинического психолога-диетолога оценить разрекламированные продукты и разобраться, действительно ли они настолько полезны, как представляет нам это реклама, и помогут ли они похудеть в сжатые сроки:

Годжи и другие ягоды

Разные иноземные ягоды годжи, асаи и их необыкновенная польза от всего и для всего… Нет никаких научных данных, что эти ягоды обладают уникальными свойствами. Да, у них есть одно неотъемлемое свойство — они обладают мочегонным эффектом. Выходит вода, а не жир.

Для мочегонного эффекта можно воспользоваться плодами сушеного шиповника, рябины, клюквы, брусники, они всегда доступны, есть практически в любой аптеке и стоят недорого. Наша черная, красная, белая смородина отличный источник витамина С, а отвар из ее листьев поможет утолить жажду, улучшить самочувствие и поднять настроение.

Нашумевшие ягоды годжи — это отличный маркетинговый ход, который был подтвержден по итогам разбирательств.

Пророщенные продукты

Часто эффект пророщенного зерна связывают с наличием в нем ауксинов — стимуляторов роста растений. Однако доказано, что на организм человека ауксины не действуют. Следовательно, проросшее зерно является мнимым лекарством. Но вместе с этим пророщенное зерно, не прошедшее промышленную обработку, действительно содержит больше витаминов, минеральных веществ и пищевых волокон в сравнении с продуктами переработки зерна.

Употребление в пищу проростков поможет улучшить функции желудочно-кишечного тракта, работу центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, потому что они содержат клетчатку. Содержание таких витаминов, как С и группы В, в проросших семенах увеличивается в 5 раз, витамина Е — в 3 раза. Апельсиновый сок считается лучшим источником витамина С, однако всего 50 г проростков пшеницы соответствуют по содержанию этого витамина шести стаканам сока.

Зеленый кофе

Зеленый кофе — это ягоды кофейного дерева, которые не проходили процесс обжаривания. Да, полезных свойства в зеленом кофе больше, чем в обжаренном. Но вот кофеина там не больше, чем в обычном кофе. Плюс транспортация зерен в Россию — это долгий процесс, что приводит к снижению пользы данного кофе.

Согласно некоторым исследованиям, в зеленом кофе есть антиоксидант — хлорогеновая кислота, которая также содержится и в жареных видах кофе, но в зеленом кофе ее в разы выше. Именно поэтому и приписывают зеленому кофе «волшебные свойства».

Антиоксидантная активность хлорогеновой кислоты в разы выше, чем у флавоноида нарингенина (вещества, которому приписывают способность расщеплять жир и бороться с целлюлитом — прим. ред.). Также данная кислота способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и помогает бороться с вирусами возбудителя герпеса и кишечной палочки. Однако зеленый кофе на вкус горький, чаще всего его советуют принимать в виде капсул.

Кроме зеленого кофе хлорогеновая кислота есть в артишоках, барбарисе, баклажанах, картофеле, щавеле, яблоках, в семенах подсолнечника (не жаренных).

Спирулина

Arthrospira — род сине-зелёных водорослей порядка осциллаториевых (Oscillatoriales). Используются в пищу как добавка.

В высушенной форме содержит отличный состав аминокислот. Но это не значит, что она может заменить молочный или животный белок.

По жирам в ее составе хорошее сочетание гамма-линоленовой кислоты, альфа-линоленовой кислоты, линолевой кислоты, стеаридоновой кислоты, эйкозапентаеновой кислоты, докозагексаеновой кислоты и арахидоновой кислоты.

По витаминам в составе витамины группы В, С, А, Д, Е и конечно ряд микроэлементов.

Ряд исследований показал, что добавление в рацион спирулины может улучшить состояние кожи (ее регенерацию), она полезна от аллергического ринита, для комплексного лечения артрита, при гипертонии, как средство повышения выносливости к физическим нагрузкам.

Куркума

Куркума — это растение семейства имбирных. В пищу обычно идет корень куркумы, который используется в качестве пряности и обладает следующими полезными свойствами:

благоприятно влияет на пищеварительные процесс (нормализует обмен веществ) и кишечную флоруобладает желчегонным эффектомпомогает нормализовать уровень сахара в кровибогата кальцием, йодом, железом, фосфором, витаминами: К, В, С. ей приписывают свойства по подавлению воспалительных процессов в организме.