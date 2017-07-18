Синоптики: Хабаровчан ждут дожди и похолодание

«Сегодняшней ночью мы прогнозируем сильный дождь. Осадки возможны и завтра днем, и периодически в течение этой недели. При этом температура воздуха днем составит +26…+27 градусов. Ночи тоже обещают быть теплыми: +20…+22 градуса. Начиная с воскресенья, 23 июля, на погоду в краевом центре будет оказывать влияние северная воздушная масса. Днем температуры воздуха будут на уровне +20…+23 градусов. Ночью столбик термометра будет опускаться до +13…+15 градусов. При этом ожидается усиление ветра — 10−15 м/с. Прогнозируем также сильные дожди», — рассказала Людмила Игнатенко.