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10:59 (мск), источник: Губерния онлайн

Синоптики: Хабаровчан ждут дожди и похолодание

На будущей неделе ночные температуры опустятся до +13 градусов.

Источник: РИА "Новости"

Жаркая погода в Хабаровске сменится дождями и относительным похолоданием. Об этом корреспонденту портала «Губерния» рассказала ведущий специалист отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Людмила Игнатенко.

По словам синоптика, тепло продержится до воскресенья, а затем в краевую столицу придет северная воздушная масса.

«Сегодняшней ночью мы прогнозируем сильный дождь. Осадки возможны и завтра днем, и периодически в течение этой недели. При этом температура воздуха днем составит +26…+27 градусов. Ночи тоже обещают быть теплыми: +20…+22 градуса. Начиная с воскресенья, 23 июля, на погоду в краевом центре будет оказывать влияние северная воздушная масса. Днем температуры воздуха будут на уровне +20…+23 градусов. Ночью столбик термометра будет опускаться до +13…+15 градусов. При этом ожидается усиление ветра — 10−15 м/с. Прогнозируем также сильные дожди», — рассказала Людмила Игнатенко.

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