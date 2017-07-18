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10:57 (мск), источник: Вести Приморье

В Приморье прогремят грозы при шквалистом ветре

19 июля на большей территории Приморья пройдут дожди, в отдельных районах ливни с грозами, шквалистые усиления ветра. Во Владивостоке туман, временами морось, днем переходящая в дождь.

Источник: AP 2017

19 июля Приморский край окажется на пути смещения фронтальных разделов циклона, который будет перемещаться с Амурской области на Хабаровский край. На большей территории Приморья пройдут дожди, в отдельных районах ливни с грозами, шквалистые усиления ветра. Температурный фон ночью +16…+22°C, на востоке +10…+15°C. Днем воздух прогреется до +23…+30°C, на побережье прохладнее, +16…+22°C, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

В среду в краевом центре туман, временами морось, днем переходящая в дождь. Ветер юго-восточный сильный. Температура воздуха ночью +16…+18°C, днём +18…+22°C.

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