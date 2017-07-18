Вы попали в пожарную часть: приморцы обсуждают провал ЭРА-ГЛОНАСС
В Сети появился видеоролик проверки кнопки экстренного вызова.
В Сети появился видеоролик проверки кнопки экстренного вызова.
Очередную проверку не прошла кнопка экстренного вызова
Фрагмент проверки системы вызова экстренных служб появился в социальной сети Instagram на странице паблика dps_control. Мужчина нажимает на кнопку, однако попадает вовсе не туда, куда планировал. Согласно ролику водитель позвонил в
РИА «Восток-Медиа» публикует расшифровку телефонного разговора:
— Вызов пошёл. Здравствуйте, проверим работу кнопочки.
— Какой кнопочки?
— Я куда вам домой звоню или куда?
— Вы в пожарную часть попали.
— Я звоню
— Вы попали в пожарную часть по телефону 01.
— У меня установлена кнопка
— А понятно, ну работает, видите, хорошо.
— А вы можете
— Нет, я не могу сказать. Вы звоните на обыкновенный телефон 01.
— А, классно. Всё понятно, спасибо. До свидания.
Этот диалог стал причиной целой волны негодования среди приморских пользователей соцсетей. Многим жителям региона изначально было понятно, что ни к чему хорошему эти кнопки не приведут.
«Хоть домой никому не попали, уже уровень», «Вроде полный цирк, но
Между тем, как уже писало РИА «Восток-Медиа», по официальным данным, с 14 июня 2017 года система «ЭРА-ГЛОНАСС» приняла и обработала около 2 тысяч экстренных вызова на Дальнем Востоке. В семи случаях потребовалась помощь экстренных оперативных служб.