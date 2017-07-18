Вы попали в пожарную часть: приморцы обсуждают провал ЭРА-ГЛОНАСС

Источник: Восток Медиа

Очередную проверку не прошла кнопка экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС. Приморцы активно обсуждают видеозапись разговора одного из счастливых владельцев щзаветной системы с оператором, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Фрагмент проверки системы вызова экстренных служб появился в социальной сети Instagram на странице паблика dps_control. Мужчина нажимает на кнопку, однако попадает вовсе не туда, куда планировал. Согласно ролику водитель позвонил в какую-то пожарную часть. Собеседница «попавшего в беду автомобилиста» не смогла ничего сказать по поводу авто.

РИА «Восток-Медиа» публикует расшифровку телефонного разговора:

— Вызов пошёл. Здравствуйте, проверим работу кнопочки.

— Какой кнопочки?

— Я куда вам домой звоню или куда?

— Вы в пожарную часть попали.

— Я звоню ЭРА-ГЛОНАСС.

— Вы попали в пожарную часть по телефону 01.

— У меня установлена кнопка ЭРА-ГЛОНАСС в машине, я на неё нажал и звоню.

— А понятно, ну работает, видите, хорошо.

— А вы можете что-то сказать вообще — какая машина и где я нахожусь?

— Нет, я не могу сказать. Вы звоните на обыкновенный телефон 01.

— А, классно. Всё понятно, спасибо. До свидания.

Этот диалог стал причиной целой волны негодования среди приморских пользователей соцсетей. Многим жителям региона изначально было понятно, что ни к чему хорошему эти кнопки не приведут.

«Хоть домой никому не попали, уже уровень», «Вроде полный цирк, но почему-то смеяться не хочется», «Пожарная часть, вроде как, тоже экстренная служба», — пишут пользователи.

Между тем, как уже писало РИА «Восток-Медиа», по официальным данным, с 14 июня 2017 года система «ЭРА-ГЛОНАСС» приняла и обработала около 2 тысяч экстренных вызова на Дальнем Востоке. В семи случаях потребовалась помощь экстренных оперативных служб.