13-летний вундеркинд подал документы в НГУ
Юный выпускник школы из Якутска, окончивший школу за шесть лет и набравший на ЕГЭ 233 балла, решил поступить на Факультет естественных наук НГУ.
Юный выпускник школы из Якутска, окончивший школу за шесть лет и набравший на ЕГЭ 233 балла, решил поступить на Факультет естественных наук НГУ.
Петр Пантилов подал документы на направления «Химия» и «Фундаментальная и прикладная химия», сообщает
По словам мамы абитуриента Натальи Винокуровой, они подали документы в два сибирских вуза — НГУ и Томский госуниверситет. Приоритетным для семьи является Новосибирск.
В свои 13 лет Петр окончил школу с золотой медалью. Несмотря на это, его классный руководитель Надежда Тарасова отказывается признать ребенка вундеркиндом. Она считает своего бывшего ученика просто очень способным ребенком, которому одинаково хорошо даются и химия, и физика.
Школа, в которой учился мальчик, работает по авторской методике Н. А. Алексеевой. Это позволяет детям проходить 11-летнюю школьную программу за шесть лет. «Чтобы переходить из класса в класс, недостаточно просто прочитать учебник. Нужно его знать на пять с плюсом, нужно сдавать экзамены», — рассказала Надежда Тарасова.
В этом году, отмечает мама абитуриента, Петя не единственный 13-летний выпускник школы. Всего ее окончили восемь его ровесников. Если мальчик пройдет по конкурсу на ФЕН НГУ, Наталья Винокурова готова переехать в Новосибирск вместе с сыном и двумя его младшими сестрами.
В 2016 году в НГУ поступил еще один вундеркинд из Якутии — 14-летний Анатолий Сыромятников. Он также освоил десятилетнюю школьную программу за шесть лет, окончив лицей с золотой медалью. Лицейскую программу Толя осваивал в следующем порядке: за год — началку; 5, 6, 7, 8 классы — за два года и 9, 10, 11 уже учился как все, но посещал в день по 12 уроков.