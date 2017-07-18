Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Егор Крид спел на свадьбе в «Отеле Элеон»: первые кадры
Сериал помог итальянке спасти жизнь отца
Судья РФ назвала источник денег для свадьбы, вызвавшей резонанс
Как объединить лоджию с комнатой
Пелагея отметила 31-летие на секретной вечеринке (фото)
Опыт зарубежных тюрем: чему может научиться РоссияВ тюрьмах России содержится 618 490 человек. Это сравнимо с населением Тюмени, Владивостока, Махачкалы или Ульяновска
Вассерман раскрыл, как Запад разрушит Россию при помощи Украины
СМИ: Турция запретила въезд 4 тысячам россиян
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
"Я сейчас очень расстроен": Нагиев о дне рождения Лепса
53-летняя Суханкина жалеет о строгости с детьми
Пелагея отметила 31-летие на секретной вечеринке (фото)
Какие серьги в моде этим летом (фото)
Американские танки установили печальный антирекорд - СМИ
Караулова предстала обнаженной на съёмках - СМИ
В шести регионах РФ запустят ипотеку под 6,25%
Как спрятать технику в интерьере
Фоторепортажи
8Хрупкие льды Антарктиды
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
09:35 (мск), источник: VN.ru

13-летний вундеркинд подал документы в НГУ

Юный выпускник школы из Якутска, окончивший школу за шесть лет и набравший на ЕГЭ 233 балла, решил поступить на Факультет естественных наук НГУ.

Петр Пантилов подал документы на направления «Химия» и «Фундаментальная и прикладная химия», сообщает пресс-служба НГУ. Общий балл ЕГЭ мальчика — 233. С такими результатами он имеет реальные шансы стать студентом НГУ. В последние пять лет проходной балл ЕГЭ на направлении «Химия» составлял от 222 до 237, на направлении «Фундаментальная и прикладная химия» — от 226 до 262.

По словам мамы абитуриента Натальи Винокуровой, они подали документы в два сибирских вуза — НГУ и Томский госуниверситет. Приоритетным для семьи является Новосибирск.

В свои 13 лет Петр окончил школу с золотой медалью. Несмотря на это, его классный руководитель Надежда Тарасова отказывается признать ребенка вундеркиндом. Она считает своего бывшего ученика просто очень способным ребенком, которому одинаково хорошо даются и химия, и физика.

Школа, в которой учился мальчик, работает по авторской методике Н. А. Алексеевой. Это позволяет детям проходить 11-летнюю школьную программу за шесть лет. «Чтобы переходить из класса в класс, недостаточно просто прочитать учебник. Нужно его знать на пять с плюсом, нужно сдавать экзамены», — рассказала Надежда Тарасова.

В этом году, отмечает мама абитуриента, Петя не единственный 13-летний выпускник школы. Всего ее окончили восемь его ровесников. Если мальчик пройдет по конкурсу на ФЕН НГУ, Наталья Винокурова готова переехать в Новосибирск вместе с сыном и двумя его младшими сестрами.

В 2016 году в НГУ поступил еще один вундеркинд из Якутии — 14-летний Анатолий Сыромятников. Он также освоил десятилетнюю школьную программу за шесть лет, окончив лицей с золотой медалью. Лицейскую программу Толя осваивал в следующем порядке: за год — началку; 5, 6, 7, 8 классы — за два года и 9, 10, 11 уже учился как все, но посещал в день по 12 уроков.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Стражи галактики сразились с джедаями в Центральном парке
Рябков: Вопрос о дипсобственности России в США близок к решению
CNN: США испытали в Персидском заливе лазерное оружие
Глава Сбербанка поддержал создание новой банковской ассоциации
«Самый опасный посол» Кисляк переедет из США в Совет Федерации
Минкомсвязи оценило риски от отмены внутрироссийского роуминга
Трамп пригрозил Мадуро «решительными экономическими мерами»
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Польши
Спорт
«Динамо» отметит возвращение в РФПЛ дерби со «Спартаком» Историческое противостояние двух московских клубов завершит программу стартового тура национального первенства-2017/18
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Умер актер Мартин Ландау Лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» скончался в Лос-Анджелесе на 90-м году жизни
Недвижимость
Как объединить лоджию с комнатой
Ипотеку под 6,25% запустят в шести регионах РФ
В программу реновации войдут еще 1,5 тысячи домов
Мошенники продали петербурженке «виртуальную» квартиру
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Чем меня удивили родители в США Все мамы мира в чем-то похожи. У них одни и те же радости, проблемы, тревоги. И все же культура и традиции страны, где мы родились и выросли, накладывают огромный отпечаток на нашу личность и то, как мы растим своих детей. Два года назад Олеся Рассошкина переехала с мужем и двумя детьми в США. Специально для проекта «Дети Mail.Ru» она рассказала, как воспитывают своих детей американские мамы.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь