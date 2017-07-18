13-летний вундеркинд подал документы в НГУ

Петр Пантилов подал документы на направления «Химия» и «Фундаментальная и прикладная химия», сообщает пресс-служба НГУ. Общий балл ЕГЭ мальчика — 233. С такими результатами он имеет реальные шансы стать студентом НГУ. В последние пять лет проходной балл ЕГЭ на направлении «Химия» составлял от 222 до 237, на направлении «Фундаментальная и прикладная химия» — от 226 до 262.

По словам мамы абитуриента Натальи Винокуровой, они подали документы в два сибирских вуза — НГУ и Томский госуниверситет. Приоритетным для семьи является Новосибирск.

В свои 13 лет Петр окончил школу с золотой медалью. Несмотря на это, его классный руководитель Надежда Тарасова отказывается признать ребенка вундеркиндом. Она считает своего бывшего ученика просто очень способным ребенком, которому одинаково хорошо даются и химия, и физика.

Школа, в которой учился мальчик, работает по авторской методике Н. А. Алексеевой. Это позволяет детям проходить 11-летнюю школьную программу за шесть лет. «Чтобы переходить из класса в класс, недостаточно просто прочитать учебник. Нужно его знать на пять с плюсом, нужно сдавать экзамены», — рассказала Надежда Тарасова.

В этом году, отмечает мама абитуриента, Петя не единственный 13-летний выпускник школы. Всего ее окончили восемь его ровесников. Если мальчик пройдет по конкурсу на ФЕН НГУ, Наталья Винокурова готова переехать в Новосибирск вместе с сыном и двумя его младшими сестрами.