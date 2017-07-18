Челябинец стал директором питерской Кунсткамеры
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Им стал уроженец Челябинска Андрей Головнев, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Об этом в музее антропологии и этнографии имени Петра Великого объявили накануне, 17 июля — в День этнографа. Новый руководитель первого музея России был выбран по итогам голосования, прошедшего в учреждении в конце мая. Южноуралец набрал 113 голосов из 182.
Отметим, что ранее Андрей Головнев, доктор исторических наук,
Добавим, Андрей Головнев родился в Челябинске в 1958 году. В 1980-м окончил исторический факультет Омоского государственного университета. Кандидатскую диссертацию защитил в МГУ, а докторскую — в Институте археологии и этнографии Сибирского отделения РАН. Добавим, что он также является президентом Российского фестиваля антропологических фильмов (Екатеринбург) и главным редактором журнала «Уральский исторический вестник».