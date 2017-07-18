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09:41 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Челябинец стал директором питерской Кунсткамеры

У санкт-петербургской Кунсткамеры — новый директор.

Им стал уроженец Челябинска Андрей Головнев, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Об этом в музее антропологии и этнографии имени Петра Великого объявили накануне, 17 июля — в День этнографа. Новый руководитель первого музея России был выбран по итогам голосования, прошедшего в учреждении в конце мая. Южноуралец набрал 113 голосов из 182.

Отметим, что ранее Андрей Головнев, доктор исторических наук, член-корреспондент РАН, в Кунсткамере не работал. Он трудился главным научным сотрудником сектора этноистории Института истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук.

Добавим, Андрей Головнев родился в Челябинске в 1958 году. В 1980-м окончил исторический факультет Омоского государственного университета. Кандидатскую диссертацию защитил в МГУ, а докторскую — в Институте археологии и этнографии Сибирского отделения РАН. Добавим, что он также является президентом Российского фестиваля антропологических фильмов (Екатеринбург) и главным редактором журнала «Уральский исторический вестник».

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