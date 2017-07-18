Прикамец задолжал своему сыну полмиллиона рублей

39-летний мужчина долгое время избегал встреч с судебными приставами, скрывал доходы и имущество. В итоге прикамец был привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде 50 часов обязательных работ.



Приступать к работам мужчина не торопился. Тогда судебный пристав пригласил его на прием и пояснил, что в действиях отца усматривается состав преступления по статье УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».



В этот раз мужчина не стал рисковать и полностью расплатился со своим долгом.