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10:49 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Несчастные женщины в Хабаровске получат помощь

В краевом центре к запуску готовится новый благотворительный проект «НЕ одна».

В Хабаровске к осени благотворители готовятся запустить еще один проект помощи нуждающимся «НЕ одна», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Помощь смогут получить одинокие хабаровчанки, матери-одиночки, женщины, у которых нет дома.

 — Главная цель проекта — поддержать тех, кто оказался на грани. Чтобы под влиянием обстоятельств они не совершили поступков, о которых потом будут сожалеть, возможно, всю свою жизнь, — говорит председатель ХКОО «Милосердие» Константин Ветренко. — Мы планируем, во-первых, предоставлять жилые помещения, помогать, если будет необходимо, с оформлением регистрации, устройством в детский садик, поиском работы. Все индивидуально, по ситуации. Мы хотим, чтобы наш центр воспринимался такими женщинами как родительский дом, где они в любое время смогут получить помощь, решить свои проблемы и, как только окрепнут, снова начать жить самостоятельно. Сейчас в центре «Надежда» идет ремонт корпуса, в котором будут размещаться женщины. Планируется, что в полную силу проект начнет работать к осени. Получить крышу над головой женщины смогут бессрочно, то есть пока есть потребность.

На сегодняшний день похожую помощь оказывают при епархии. Там женщин размещают на срок до 4 месяцев. Хабаровчанки смогут получить квалифицированную помощь психолога, социального и медицинского работников, а также поддержку священника.

Напомним, также идет обустройство бывших ж/д вагонов, в которых будут размещать бездомных хабаровчан.

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