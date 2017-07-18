Несчастные женщины в Хабаровске получат помощь

— Главная цель проекта — поддержать тех, кто оказался на грани. Чтобы под влиянием обстоятельств они не совершили поступков, о которых потом будут сожалеть, возможно, всю свою жизнь, — говорит председатель ХКОО «Милосердие» Константин Ветренко. — Мы планируем, во-первых, предоставлять жилые помещения, помогать, если будет необходимо, с оформлением регистрации, устройством в детский садик, поиском работы. Все индивидуально, по ситуации. Мы хотим, чтобы наш центр воспринимался такими женщинами как родительский дом, где они в любое время смогут получить помощь, решить свои проблемы и, как только окрепнут, снова начать жить самостоятельно. Сейчас в центре «Надежда» идет ремонт корпуса, в котором будут размещаться женщины. Планируется, что в полную силу проект начнет работать к осени. Получить крышу над головой женщины смогут бессрочно, то есть пока есть потребность.



На сегодняшний день похожую помощь оказывают при епархии. Там женщин размещают на срок до 4 месяцев. Хабаровчанки смогут получить квалифицированную помощь психолога, социального и медицинского работников, а также поддержку священника.



Напомним, также идет обустройство бывших ж/д вагонов, в которых будут размещать бездомных хабаровчан.