Несчастные женщины в Хабаровске получат помощь
В краевом центре к запуску готовится новый благотворительный проект «НЕ одна».
В краевом центре к запуску готовится новый благотворительный проект «НЕ одна».
В Хабаровске к осени благотворители готовятся запустить еще один проект помощи нуждающимся «НЕ одна», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Помощь смогут получить одинокие хабаровчанки,
— Главная цель проекта — поддержать тех, кто оказался на грани. Чтобы под влиянием обстоятельств они не совершили поступков, о которых потом будут сожалеть, возможно, всю свою жизнь, — говорит председатель ХКОО «Милосердие» Константин Ветренко. — Мы планируем,
На сегодняшний день похожую помощь оказывают при епархии. Там женщин размещают на срок до 4 месяцев. Хабаровчанки смогут получить квалифицированную помощь психолога, социального и медицинского работников, а также поддержку священника.
Напомним, также идет обустройство бывших ж/д вагонов, в которых будут размещать бездомных хабаровчан.