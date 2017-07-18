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10:32 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

На ряде улиц Москвы ограничено движение до 2018 года

Это связано с прокладкой инженерных сетей и строительством южного участка Третьего пересадочного контура.

Из-за строительства инженерных сетей с 21 июля 2017 года по 1 марта 2018 года круглосуточно ограничат движение по одной полосе шоссе Энтузиастов от Дангауэровского путепровода до 1-й улицы Энтузиастов и на 1-й улице Энтузиастов около дома 28 по шоссе Энтузиастов.

В связи со строительством южного участка Третьего пересадочного контура метро до 31 декабря 2018 года перекрыта улица Каховка от дома 6, корпуса 2 до дома 11, корпуса 1. А из-за реконструкции Калужского шоссе до 30 июня 2018 года ограничено движение на его участке с 20-го по 49-й километр с занятием до двух полос.

Кроме того, в связи с прокладкой инженерных коммуникаций до 31 августа круглосуточно ограничено движение с занятием до двух полос в проезде Серебрякова около дома 2а и на улице Вильгельма Пика в районе пересечения с 1-й улицей Леонова. С 30 июля по 31 августа водители не смогут проехать по одной полосе на 1-й улице Леонова возле пересечения с улицей Вильгельма Пика.

На время реконструкции Большой Академической улицы — до 15 ноября — круглосуточно ограничено движение по одной полосе около дома 10 в районе Коптевского бульвара.

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