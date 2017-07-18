День приема родителей собираются провести в Хабаровском крае

«Для организации тесного взаимодействия с общественностью и популяризации дошкольного образования в регионах предлагаю объявить в преддверии Дня дошкольного работника в 2017 году Всероссийский день приема родителей», — подчеркнула Лариса Тутова. Эту идею поддержали и в Хабаровском крае. Мероприятие пройдет накануне Дня воспитателя и всех дошкольных работников, то есть до 27 сентября.