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10:48 (мск), источник: Губерния онлайн

День приема родителей собираются провести в Хабаровском крае

В Хабаровском крае собираются провести День приема родителей. В его рамках все желающие смогут задать учителям и дошкольным работникам интересующие их вопросы, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ХРО ВПП «Единая Россия».

С инициативой организовать Всероссийский день приема родителей выступили депутаты Госдумы ФС РФ. Такое предложение озвучила депутат Госдумы Лариса Тутова.

«Для организации тесного взаимодействия с общественностью и популяризации дошкольного образования в регионах предлагаю объявить в преддверии Дня дошкольного работника в 2017 году Всероссийский день приема родителей», — подчеркнула Лариса Тутова. Эту идею поддержали и в Хабаровском крае. Мероприятие пройдет накануне Дня воспитателя и всех дошкольных работников, то есть до 27 сентября.

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