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10:37 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

19 июля в ряде домов Казани отключат электричество

(Город Казань KZN.RU, 18 июля). 19 июля в ряде домов Казани не будет света. Электричество отключат в домах Авиастроительного, Вахитовского, Ново-Савиновского, Приволжского и Советского районов города.

С 9.00 до 17.00 без света останутся жители домов в Авиастроительном районе по адресам: ул. Айдарова, 161−187, 134−158, ул.2-я Армавирская, 128−142, 143−167, ул. Арбатская, 1−27, 67−75, ул. Бадаева, 3−27, 4−18, ул. Балакирева, 2−10, 3−11, ул. Вильямса, 1−29, 2−24, ул. Давыдова, 49−71, 40−58, ул. Добролюбова, 1−25, 4−28, ул. Минина, 1−27, 2−28, ул. Пятигорская, 1−27, 2−24, ул. Суворова, 41−73, 42−46, ул. Шаумяна.

С 9.00 до 13.00 электричество отключат в домах Вахитовского района по адресам: ул. Агрономическая, 80, ул.2-я Газовая, 7.

С 8.00 до 13.00 света не будет в Ново-Савиновском районе по адресам: пр. Амирхана, 25, 27, пр. Ямашева, 54/2, 54/3 (II и V подъезды), 54/4. А с 13.00 до 18.00 электричество отключат по адресам: пр. Амирхана, 35, 37. Кроме того, с 8.30 до 17.00 без света останутся жители домов в поселке Дружба по адресам: ул. Звениговская, 1−23, 2−26, ул. Комбинатская, 1−25, 4−34, ул. Силикатная, 1−31, 2−24, ул. Транспортная, 1−31, 2−32.

С 9.00 до 17.00 без света останутся жители домов Приволжского района по адресам: ул. Р. Зорге, 86, ул. Ю. Фучика, 87. В это же время электричество отключат в домах поселка Борисково по улицам — Бодрая, Болгар, Горийская, Елабужская, 2-я Елабужская, Запорожская, Ушакова.

С 9.00 до 18.00 света не будет в домах Советского района по адресам: ул. Волочаевская, 6, ул. Спортивная, 33. С 8.00 до 17.00 электричество отключат в поселке Большие Дербышки по улицам — Заречная и Новая.

Кроме того, электричество отключат в ряде промышленных и административных зданий Вахитовского, Ново-Савиновского и Советского районов Казани.

Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

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