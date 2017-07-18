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10:54 (мск), источник: Pro Город Самара

Уже неделю на проспекте Победы валяется остановка

ProGorodNSK.ru отправил заявку, чтобы проблему устранили.

Данная проблема несколько дней обсуждается в соцсетях. Перевернутая остановка причиняет неудобства для горожан. Наша подписчица сообщила, что женщина на остановке попросила «сфотографировать этот бардак и выложить в интернет».

У корреспондента портала приняли заявку на горячей линии администрации. ProGorodNSK.ru будет следить за развитием ситуации.

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