Уже неделю на проспекте Победы валяется остановка
ProGorodNSK.ru отправил заявку, чтобы проблему устранили.
ProGorodNSK.ru отправил заявку, чтобы проблему устранили.
Данная проблема несколько дней обсуждается в соцсетях. Перевернутая остановка причиняет неудобства для горожан. Наша подписчица сообщила, что женщина на остановке попросила «сфотографировать этот бардак и выложить в интернет».
У корреспондента портала приняли заявку на горячей линии администрации. ProGorodNSK.ru будет следить за развитием ситуации.