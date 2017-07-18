Очередь к мощам Николая Чудотворца 18 июля могут ограничить на вход из-за непогоды
Среднее время ожидания в очереди составляет 5,5 часов.
Среднее время ожидания в очереди составляет 5,5 часов.
Поклониться мощам Николая Чудотворца в Петербурге можно ежедневно с семи утра до десяти часов вечера. Но сегодня, 18 июля, доступ к святыне могут ограничить
— ГУ МЧС и оперативный штаб обращают внимание паломников на неблагоприятные погодные условия. Вечером в Петербурге местами ожидаются ливни и гроза, поэтому очередь может быть ограничена на вход в 19:30, — сообщают в штабе.
К слову, за пятый день пребывания мощей в
Время ожидания в очереди составляет около 5,5 часов. В социальной очереди — около часа.
Во дворе Лавры по пути следования паломников, выходящих из