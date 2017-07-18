Очередь к мощам Николая Чудотворца 18 июля могут ограничить на вход из-за непогоды

Источник: Комсомольская правда

Поклониться мощам Николая Чудотворца в Петербурге можно ежедневно с семи утра до десяти часов вечера. Но сегодня, 18 июля, доступ к святыне могут ограничить из-за непогоды.

— ГУ МЧС и оперативный штаб обращают внимание паломников на неблагоприятные погодные условия. Вечером в Петербурге местами ожидаются ливни и гроза, поэтому очередь может быть ограничена на вход в 19:30, — сообщают в штабе.

К слову, за пятый день пребывания мощей в Свято-Троицком соборе поклониться святыне пришли 21 200 паломников, из которых 3 тысячи — по социальной очереди. Это были родители с детьми до двух лет и инвалиды первой группы.

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Сегодня ожидаются организованные группы паломников из Эстонии, Новгородской области, Ленинградской области и Олонца.

Время ожидания в очереди составляет около 5,5 часов. В социальной очереди — около часа.