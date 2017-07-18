Дождались! Бассейн «Солнечный» в Иркутске откроют осенью

Редко когда к возгласу «Приплыли!» хочется добавить: «Наконец-то!», но это как раз тот случай: в первой половине сентября в Иркутске всё-таки запустят долгожданный бассейн, который горожане уже окрестили «Солнечным», видимо, за то, что он находится в одноимённом микрорайоне.

«Спящий режим».

Обещанного бассейна город ждал даже не три года, как гласит известная поговорка, а все семь: соглашение о строительстве область и ПАО «Газпром», которое вызвалось возводить спортивный объект в подарок Иркутску, подписали ещё в 2010 году, а в июле 2015-го водноспортивный комплекс распахнул свои двери. Правда, ненадолго, тогда в бассейне провели соревнования Российско-Китайских молодёжных игр и снова повесили на входе замки. В «спящий режим» «приоткрытый» водноспортивный комплекс, в котором успели поплавать только профессиональные спортсмены, погрузился на два года — всё это время стороны обсуждали, на каких условиях бассейн передадут региону.

К середине лета этого года договорились. Как рассказал заместитель министра спорта Приангарья Павел Богатырёв, 19 июня водноспортивный комплекс перешёл в собственность Иркутской области, а 3 июля его передали в оперативное управление Центру развития спортивной инфраструктуры Иркутской области. Если верить директору Центра Владимиру Удовенко, двухлетний простой не сказался на состоянии бассейна.

«Компания же всё-таки не бросила объект, там и охрана работала, и специалисты, которые поддерживали функционал всех систем. Чаши как были заполнены водой, так и заполнены, вода фильтруется, — перечислил Удовенко. — Единственное, нам нужно поставить бассейн под рабочую нагрузку».

Сейчас специалисты занимаются расконсервацией «замороженного» комплекса — проверяют работу всех систем и приобретают необходимые расходные материалы. Полную стоимость расконсервации Владимир Удовенко назвать затруднился, но, видимо, она вылетит в копеечку: к примеру, только один датчик хлора стоит около 1700 евро.

По красноярскому тарифу?

Ориентировочная стоимость содержания бассейна — 137 млн руб. в год. Около 32−40% этой суммы на себя возьмёт областной бюджет, всё остальное планируют закрывать с помощью платных услуг. Точного прейскуранта ещё нет.

«Стоимость абонементов пока в работе, но если говорить о посещении малой чаши бассейна, то она будет не дороже сложившихся цен по Иркутску — порядка 250−300 руб. за академический час 45 минут. Цены посещения большой чаши мы ещё определяем, изучаем опыт Красноярского края, а также принимаем во внимание уровень платёжеспособности наших граждан», — сказал Удовенко, уточнив, что льготникам собираются предоставлять скидки.

Одновременно в двух чашах бассейна могут плавать около 200 человек. У каждого на входе запросят справку о состоянии здоровья.