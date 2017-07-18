Эксперты отрицательно оценили качество городской среды Ростова-на-Дону

По итогам оценки Ростов-на-Дону получил 140 баллов из 300, и состояние городской среды получило оценку «плохо». Наибольшие проблемы южной столицы, по мнению экспертов КБ «Стрелка», связаны с озеленением города и уличной инфраструктурой. По мнению специалистов в Ростове-на-Дону также слабо развита деловая и социально-досуговая инфраструктуры.

«Чтобы выиграть конкуренцию за людей, города должны создать привлекательный образ будущего, в них должна появиться новая экономика и новые возможности, неразрывно связанные с качеством городской среды. Индекс качества городской среды — это возможность узнать, вступил ли город в борьбу за горожанина», — говорится на сайте проекта.