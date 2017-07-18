Эксперты отрицательно оценили качество городской среды Ростова-на-Дону
КБ «Стрелка» подготовило рейтинг городов по индексу качества городской среды. В рейтинге оценивалась уличная инфраструктура, жилье и прилегающие пространства, озеленение города,
КБ «Стрелка» подготовило рейтинг городов по индексу качества городской среды. В рейтинге оценивалась уличная инфраструктура, жилье и прилегающие пространства, озеленение города,
По итогам оценки
«Чтобы выиграть конкуренцию за людей, города должны создать привлекательный образ будущего, в них должна появиться новая экономика и новые возможности, неразрывно связанные с качеством городской среды. Индекс качества городской среды — это возможность узнать, вступил ли город в борьбу за горожанина», — говорится на сайте проекта.
Лучшим гордом в рейтинге «Стрелки» оказалась Москва, она получила 221 балл. На втором месте расположился Тамбов с 198 баллами. Тройку лидеров замыкает