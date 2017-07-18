Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стали известны новые подробности боя Су-22 и F-18 в Сирии
Из глаза британской пенсионерки достали 27 забытых линз
«Не умеет одеваться»: светская львица об Ольге Кабо на вечеринке
В шести регионах РФ запустят ипотеку под 6,25%
Роскошное свадебное платье 34-летней модели восхитило всех
Британские аналитики заявили об угрозе «дешевых» российских ракет The Telegraph: Британские боевые корабли уязвимы для вооружений России и Китая
Вассерман раскрыл, как Запад разрушит Россию при помощи Украины
СМИ: Турция запретила въезд 4 тысячам россиян
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
Порошенко: Киев намерен присоединиться к таможенному союзу с ЕС
Лавров поведал о неподчиняющихся радикалах в Киеве
Роскошное свадебное платье 34-летней модели восхитило всех
Навка показала, как они с Песковым проводят лето
Американские танки установили печальный антирекорд - СМИ
Караулова предстала обнаженной на съёмках - СМИ
Мошенники продали петербурженке «виртуальную» квартиру
В шести регионах РФ запустят ипотеку под 6,25%
Фоторепортажи
25Юбилей Харрисона Форда
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
10:46 (мск), источник: ТАСС

Крымские вузы отмечают рост числа абитуриентов с материковой России

В вузах Крыма связали увеличение количества таких абитуриентов с тем, что с 2017 года на полуострове начали действовать те же правила приема студентов, что и по всей России.

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Крупнейшие высшие учебные заведения Крымского полуострова фиксируют в рамках вступительной кампании 2017 года, в сравнении с прошлогодней, существенный рост числа абитуриентов с материковой части России. Об этом ТАСС рассказали представители Крымского федерального и Севастопольского государственного университетов (КФУ и СевГУ).

«Количество поступающих из других субъектов РФ у нас существенно возросло, — сказал агентству ректор КФУ Сергей Донич. — Если в прошлом году у нас было порядка максимум 5% (от общего потока — прим. ТАСС) абитуриентов из других субъектов Российской Федерации, то сейчас, если судить по количеству подавших документы, — 15−17% это жители других субъектов РФ, не полуострова».

Такие же тенденции отметили и в СевГУ. «Рост абитуриентов с континента налицо: если в прошлом году мы приняли около 5%, то в этом около 20% заявлений мы имеем, может быть даже больше, потому что до 26 числа идет приемная кампания», — сказал ТАСС ответственный секретарь приемной комиссии вуза Алексей Баранов.

В вузах связали рост «материковых» абитуриентов с тем, что с этого года в Крыму начали действовать те же правила приема студентов, что и по всей России. «У нас с этого года действуют такие же правила, как и по всей России, мы теперь проводим общий конкурс для всех граждан РФ», — сказал Донич.

По словам представителей крымских вузов, абитуриенты едут на полуостров со всей России, но больше всего из средней полосы РФ. «Очень много желающих на классические технические специальности: приборостроение, автоматизация, электроэнергетика, электротехника, радиотехника и прочее», — добавил Баранов.

Иностранные абитуриенты.

Несмотря на западные санкции, крымские вузы сохранили свою популярность и среди иностранцев. В КФУ и СевГУ отмечают, что общая динамика приема иностранных студентов сохранилась, хотя незначительно изменилась география поступающих.

«Количество иностранных абитуриентов примерно одинаковое (если сравнивать с украинским периодом Крыма — прим. ТАСС) — это примерно 2%, но структура, конечно, изменилась. Сейчас большинство иностранных студентов из стран ближнего зарубежья, прежде всего из стран бывшего СССР. Раньше к нам приезжали из Ирана, Египта и Нигерии», — рассказал Баранов.

В КФУ напомнили, что в украинский период иностранными на полуострове считались абитуриенты из России, сейчас к иностранцам относят граждан Украины, которые, несмотря на политическую ситуацию, все-таки приезжают учиться в Крым. Как и до событий весны 2014 года, на полуостров едут учиться студенты из Индии, Иордании, Африки, Сирии, Средней Азии и Китая.

«Сейчас основной поток иностранных граждан — это граждане Украины, Средней Азии, Сирии, Индии, Китая, Иордании. Если брать дальнее зарубежье, то у нас сохранился тот же контингент (что был в украинский период Крыма — прим. ТАСС). (…) Более того, несмотря на санкции, к нам приезжают граждане европейских стран, получают образование. Конечно, их немного — до двух десятков», — сказал Донич, уточнив, что в украинский период Крыма в КФУ училось примерно такое же количество европейских студентов.

«Общая динамика сохранилась. В целом количество иностранных студентов, желающих у нас учиться, растет, динамика положительная», — добавил он.

В КФУ обучается более 3 тыс. иностранных студентов. «Ежегодно мы принимаем порядка 500−600 новых иностранных студентов на учебу. Надеюсь, что в этом году такая же динамика сохранится», — добавил ректор.

Новые профили.

В крымских вузах рассказали, что в новом учебном году расшили профили, которые могут выбрать себе студенты. Севастопольский госуниверситет к началу учебного года откроет две новые кафедры: инновационного судостроения и интеллектуальной энергетики. В пресс-службе вуза отметили, что пока эти кафедры имеют рабочие названия «ЭнерджиНет» и «МариНет». Готовить магистров на них будут не только преподаватели Севастопольского госуниверситета, но и ведущие специалисты компаний-партнеров.

«Это “КБ коммутационной аппаратуры” и “Россети” для “ЭнерджиНет”, по “МариНет” партнером выступает Объединенная судостроительная корпорация, по сути, мы работаем по ее заказу. Через два года, выпущенные нами специалисты пойдут туда работать, создавая образ объектов энергетики и судостроения будущего», — пояснил агентству проректор по научной и инновационной деятельности университета Максим Евстигнеев.

Кроме того, Севастопольский госуниверситет планирует открыть еще и два научно-исследовательских центра: НОЦ «Международные политические исследования Большого Средиземноморья» и НОЦ «Территориальное развитие и градостроительство».

Ректор Крымского федерального университета сообщил, что вуз в этом году откроет «новые профили в рамках уже существующих направлений подготовки студентов».

«Если мы раньше набирали на общую юриспруденцию, то сейчас студентов будем учить по таким направлениям, как уголовное право, международное право, административное право. То есть мы готовим не специалиста широкого профиля, а под конкретный вид деятельности. То же самое касается экономики: у нас появились такие направления, как мировая экономика, банковское дело, бухучет и так далее, актуальной сейчас является цифровая экономика. Ранее у нас были укрупненные специальности, а сейчас мы выстраиваем обучение в рамках более узких профилей», — сказал Донич.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Россия оставляет за собой право на ответные меры в вопросе дипсобственности с США
Кабмин РФ утвердил список продукции, экспорт которой поддержат в приоритетном порядке
Россия оставляет за собой право на ответные меры в вопросе дипсобственности с США
Рябков: Вопрос о дипсобственности России в США близок к решению
Глава ДНР объявил о создании нового государства Малороссия
Глава Сбербанка поддержал создание новой банковской ассоциации
«Самый опасный посол» Кисляк переедет из США в Совет Федерации
Минкомсвязи оценило риски от отмены внутрироссийского роуминга
S7 и «Уральские авиалинии» могут закрыть часть рейсов
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Польши
Спорт
«Динамо» отметит возвращение в РФПЛ дерби со «Спартаком» Историческое противостояние двух московских клубов завершит программу стартового тура национального первенства-2017/18
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Умер актер Мартин Ландау Лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» скончался в Лос-Анджелесе на 90-м году жизни
Недвижимость
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Рядом с Кремлем откроется «Ашан»
Ипотеку под 6,25% запустят в шести регионах РФ
Субсидии на услуги ЖКХ начнут давать по новым правилам
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Анастасия Заворотнюк шокировала снимком взрослого сына 17-летний Майкл стал похож на маму как две капли воды.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь