Крымские вузы отмечают рост числа абитуриентов с материковой России

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Крупнейшие высшие учебные заведения Крымского полуострова фиксируют в рамках вступительной кампании 2017 года, в сравнении с прошлогодней, существенный рост числа абитуриентов с материковой части России. Об этом ТАСС рассказали представители Крымского федерального и Севастопольского государственного университетов (КФУ и СевГУ).

«Количество поступающих из других субъектов РФ у нас существенно возросло, — сказал агентству ректор КФУ Сергей Донич. — Если в прошлом году у нас было порядка максимум 5% (от общего потока — прим. ТАСС) абитуриентов из других субъектов Российской Федерации, то сейчас, если судить по количеству подавших документы, — 15−17% это жители других субъектов РФ, не полуострова».

Такие же тенденции отметили и в СевГУ. «Рост абитуриентов с континента налицо: если в прошлом году мы приняли около 5%, то в этом около 20% заявлений мы имеем, может быть даже больше, потому что до 26 числа идет приемная кампания», — сказал ТАСС ответственный секретарь приемной комиссии вуза Алексей Баранов.

В вузах связали рост «материковых» абитуриентов с тем, что с этого года в Крыму начали действовать те же правила приема студентов, что и по всей России. «У нас с этого года действуют такие же правила, как и по всей России, мы теперь проводим общий конкурс для всех граждан РФ», — сказал Донич.

По словам представителей крымских вузов, абитуриенты едут на полуостров со всей России, но больше всего из средней полосы РФ. «Очень много желающих на классические технические специальности: приборостроение, автоматизация, электроэнергетика, электротехника, радиотехника и прочее», — добавил Баранов.

Иностранные абитуриенты.

Несмотря на западные санкции, крымские вузы сохранили свою популярность и среди иностранцев. В КФУ и СевГУ отмечают, что общая динамика приема иностранных студентов сохранилась, хотя незначительно изменилась география поступающих.

«Количество иностранных абитуриентов примерно одинаковое (если сравнивать с украинским периодом Крыма — прим. ТАСС) — это примерно 2%, но структура, конечно, изменилась. Сейчас большинство иностранных студентов из стран ближнего зарубежья, прежде всего из стран бывшего СССР. Раньше к нам приезжали из Ирана, Египта и Нигерии», — рассказал Баранов.

В КФУ напомнили, что в украинский период иностранными на полуострове считались абитуриенты из России, сейчас к иностранцам относят граждан Украины, которые, несмотря на политическую ситуацию, все-таки приезжают учиться в Крым. Как и до событий весны 2014 года, на полуостров едут учиться студенты из Индии, Иордании, Африки, Сирии, Средней Азии и Китая.

«Сейчас основной поток иностранных граждан — это граждане Украины, Средней Азии, Сирии, Индии, Китая, Иордании. Если брать дальнее зарубежье, то у нас сохранился тот же контингент (что был в украинский период Крыма — прим. ТАСС). (…) Более того, несмотря на санкции, к нам приезжают граждане европейских стран, получают образование. Конечно, их немного — до двух десятков», — сказал Донич, уточнив, что в украинский период Крыма в КФУ училось примерно такое же количество европейских студентов.

«Общая динамика сохранилась. В целом количество иностранных студентов, желающих у нас учиться, растет, динамика положительная», — добавил он.

В КФУ обучается более 3 тыс. иностранных студентов. «Ежегодно мы принимаем порядка 500−600 новых иностранных студентов на учебу. Надеюсь, что в этом году такая же динамика сохранится», — добавил ректор.

Новые профили.

В крымских вузах рассказали, что в новом учебном году расшили профили, которые могут выбрать себе студенты. Севастопольский госуниверситет к началу учебного года откроет две новые кафедры: инновационного судостроения и интеллектуальной энергетики. В пресс-службе вуза отметили, что пока эти кафедры имеют рабочие названия «ЭнерджиНет» и «МариНет». Готовить магистров на них будут не только преподаватели Севастопольского госуниверситета, но и ведущие специалисты компаний-партнеров.

«Это “КБ коммутационной аппаратуры” и “Россети” для “ЭнерджиНет”, по “МариНет” партнером выступает Объединенная судостроительная корпорация, по сути, мы работаем по ее заказу. Через два года, выпущенные нами специалисты пойдут туда работать, создавая образ объектов энергетики и судостроения будущего», — пояснил агентству проректор по научной и инновационной деятельности университета Максим Евстигнеев.

Кроме того, Севастопольский госуниверситет планирует открыть еще и два научно-исследовательских центра: НОЦ «Международные политические исследования Большого Средиземноморья» и НОЦ «Территориальное развитие и градостроительство».

Ректор Крымского федерального университета сообщил, что вуз в этом году откроет «новые профили в рамках уже существующих направлений подготовки студентов».