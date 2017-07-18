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10:33 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Карантин по бешенству установлен в Краснооктябрьском районе Нижегородской области до 11 сентября

Карантин по бешенству установлен в Краснооктябрьском районе Нижегородской области до 11 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФС по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Поводом для введения ограничительных мероприятий стали положительные результаты анализов, полученных от собаки, которая контактировала с человеком. Бешеная собака была обнаружена на территории личного подсобного хозяйства в селе Уразовка. Карантин установлен также в населённых пунктах: деревня Актуково, деревня Красный Яр, деревня Антяровка, деревня Кадомка и деревня Кузьминка.

Ограничения установлены на период до 11 сентября 2017 года. На период действия карантина на территории неблагополучного пункта запрещается проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак, торговля животными, вывоз животных за пределы неблагополучного пункта, реализация сырого молока.

Как сообщает Россельхознадзор, в 2017 году на территории Краснооктябрьского района это первый зарегистрированный случай бешенства среди животных, в 2016 году не было зарегистрировано случаев бешенства.

Напомним, что за первое полугодие 2017 года в регионе зарегистрировано 15 эпизоотических очагов бешенства животных в 13 муниципалитетах.

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