Карантин по бешенству установлен в Краснооктябрьском районе Нижегородской области до 11 сентября
Карантин по бешенству установлен в Краснооктябрьском районе Нижегородской области до 11 сентября 2017 года. Об этом сообщает
Карантин по бешенству установлен в Краснооктябрьском районе Нижегородской области до 11 сентября 2017 года. Об этом сообщает
Поводом для введения ограничительных мероприятий стали положительные результаты анализов, полученных от собаки, которая контактировала с человеком. Бешеная собака была обнаружена на территории личного подсобного хозяйства в селе Уразовка. Карантин установлен также в населённых пунктах: деревня Актуково, деревня Красный Яр, деревня Антяровка, деревня Кадомка и деревня Кузьминка.
Ограничения установлены на период до 11 сентября 2017 года. На период действия карантина на территории неблагополучного пункта запрещается проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак, торговля животными, вывоз животных за пределы неблагополучного пункта, реализация сырого молока.
Как сообщает Россельхознадзор, в 2017 году на территории Краснооктябрьского района это первый зарегистрированный случай бешенства среди животных, в 2016 году не было зарегистрировано случаев бешенства.
Напомним, что за первое полугодие 2017 года в регионе зарегистрировано 15 эпизоотических очагов бешенства животных в 13 муниципалитетах.