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11:01 (мск), источник: Noi.md

В Минздрав за бесплатной услугой ЭКО обратилась 61 пара

Первые пары, которые подали заявления на получение бесплатной услуги искусственного оплодотворения, уже начали лечение.

Источник: Noi.md

Первые пары, которые подали заявления на получение бесплатной услуги искусственного оплодотворения, уже начали лечение.

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Их выбрала комиссия минздрава после рассмотрения полученных материалов.

С апреля приняли заявления у 61 семьи. Процедуру экстракорпорального оплодотворения можно будет осуществить в одной из четырех частных клиник Кишинева. Для этого нужно будет лишь предоставить досье, собранное и одобренное министерством здравоохранения.

По статистике, в нашей стране не могут иметь детей около 140 тысяч пар, из них три тысяч могут стать родителями, благодаря ЭКО. Ежегодно в Молдове проводят около тысячи подобных процедур.

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