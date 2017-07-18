В Минздрав за бесплатной услугой ЭКО обратилась 61 пара

Источник: Noi.md

Первые пары, которые подали заявления на получение бесплатной услуги искусственного оплодотворения, уже начали лечение.

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Их выбрала комиссия минздрава после рассмотрения полученных материалов.

С апреля приняли заявления у 61 семьи. Процедуру экстракорпорального оплодотворения можно будет осуществить в одной из четырех частных клиник Кишинева. Для этого нужно будет лишь предоставить досье, собранное и одобренное министерством здравоохранения.