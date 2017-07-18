В Минздрав за бесплатной услугой ЭКО обратилась 61 пара
Первые пары, которые подали заявления на получение бесплатной услуги искусственного оплодотворения, уже начали лечение.
Первые пары, которые подали заявления на получение бесплатной услуги искусственного оплодотворения, уже начали лечение.
Первые пары, которые подали заявления на получение бесплатной услуги искусственного оплодотворения, уже начали лечение.
Их выбрала комиссия минздрава после рассмотрения полученных материалов.
С апреля приняли заявления у 61 семьи. Процедуру экстракорпорального оплодотворения можно будет осуществить в одной из четырех частных клиник Кишинева. Для этого нужно будет лишь предоставить досье, собранное и одобренное министерством здравоохранения.
По статистике, в нашей стране не могут иметь детей около 140 тысяч пар, из них три тысяч могут стать родителями, благодаря ЭКО. Ежегодно в Молдове проводят около тысячи подобных процедур.