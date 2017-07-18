Метро просит отсрочку от терактов

Петербургский метрополитен оштрафован Ространснадзором за профнепригодность сотрудников у рамок металлодетекторов, несертифицированную систему видеонаблюдения и отсутствие внутренней «прослушки». Подземка просит передышку до 2019 года.

Тотальную проверку метро Петербурга инициировал теракт 3 апреля.

В течение месяца на станции заходил «тест-объект» (полицейский или прокурор) и проносил «тест-предмет». Например, в метро «Площадь Александра Невского» на пути беспрепятственно была положена условная бомба. Устройство контроля прохода в тоннель (УКПТ) из-за сбоя в программном обеспечении не оповестило дежурного по станции о несанкционированном доступе.

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После проверок Северо-Западный Ространснадзор вынес 16 однотипных постановлений о привлечении ГУП «Петербургский метрополитен» к ответственности по статье 11.15.1 КоАП «Нарушение требований в области транспортной безопасности» со штрафом 50 тысяч рублей по каждому. В этих постановлениях перечислены все станции.

Метрополитен оспорил взыскания в Ленинском райсуде. Решение по одной из жалоб опубликовано на днях. Оно не в пользу подземки.

В первую очередь, Ространснадзор предсказуемо счел профнепригодной службу контроля на метрополитене (СКМ). Состоит она из тысячи инспекторов, после теракта Владимир Гарюгин пообещал набрать еще пятьсот. Но массовость — не показатель качества. Как писала «Фонтанка», к инспекторам ГУП предъявляет минимальные требования. На работу они принимаются после месячного обучения в технической школе.

Между тем, сотрудники подразделения безопасности должны проходить аттестацию с проверкой личностных (психофизиологических) качеств и уровня физической подготовки.

Кроме того, по введенным после теракта правилам в подземке должны круглосуточно функционировать группы быстрого реагирования — специально оснащенные, мобильные, выполняющие задачи по реагированию на акты незаконного вмешательства и нарушения пропускного режима. Эти группы можно было собрать из специализированных сотрудников, но из действующего состава СКМ — нет.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:31.62037037037037% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BWnVzmlgTda/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Про метро ? (@metrostroi_official)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-16T16:47:51+00:00">Июл 16 2017 в 9:47 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Метрополитен претензию парировал статистикой. На Северо-Западе до теракта вовсе отсутствовали аттестующие организации. 17 апреля в реестр наконец внесено госпредприятие «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта на Октябрьской железной дороге (ВО ЖДТ). Кроме того, как уверяет подземка, в России до сих не утверждена методика тестирования сил транспортной безопасности. Разработанный Минтрансом документ был возвращен Минюстом на доработку.

Суд посчитал, что локация аттестующих организаций не может служить оправданием. Правила федеральные, будь добр соблюдать.

Неясность норм спровоцировала еще одну претензию Ространснадзора. По действующему законодательству СКМ необходимо ставить на «прослушку». Например, за стоящим у рамки металлодетектора инспектором должна наблюдать отдельная камера с аудиофиксацией «в целях документирования его действий… исключив при этом возможность фальсифицировать данные». Метрополитен защищался закупкой для СКМ переносных аудиорегистраторов ПАВР-002, которые фиксируют действия не только пассажиров, но и инспекторов. Но суд указал, что требованиями безопасности предусмотрена стационарная камера.

Камеры контроля пассажиропотока удостоились отдельного внимания в тяжбе ГУПа и Ространснадзора. «Фонтанка» уже писала, что метрополитену не хватает систем интеллектуального видеонаблюдения. Они устанавливались по федеральной программе, финансирование закончилось в 2015 году, большинство станций по-прежнему работает без интеллекта.

По мнению Ространснадзора, даже имеющееся видеонаблюдение не соответствует критериям безопасности, так как камеры не прошли обязательную сертификацию.

Вместе с тем, метрополитен утверждает, что оборудование удовлетворяет требованиям антитеррористической защищенности, проект прошел Главгосэкспертизу, а типовые схемы размещения камер и их характеристики были согласованы с региональным УФСБ.

Ленинский суд в своем решении невольно подчеркнул чрезвычайную запутанность федерального законодательства. Основополагающим является ФЗ «О транспортной безопасности». В декабре 2016 года в него вошли поправки, по которым камеры подлежат обязательной сертификации. Порядок сертификации определило специальное постановление правительства № 969, вступившее в силу 26 марта 2017-го. Требование к метро сертифицировать системы наблюдения закреплено еще одним постановлением № 410, которое Дмитрий Медведев подписал сразу после теракта, 5 апреля. Минтранс разъяснял, что сертифицировать камеры следует до 1 января 2019 года. Этого срока ГУП и придерживался, но суд упрекнул его за бездействие. Дескать, к проверке Ространснадзора ничто не мешало начать мероприятия в соответствии с новеллами.

Метрополитен с позицией Ленинского суда не согласился. Он уверен, что готов к отражению актов незаконного вмешательства. Правовую оценку уровня безопасности станций после 25 июля даст Санкт-Петербургский горсуд.

Александр Ермаков,