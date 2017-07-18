Еще два пляжа в Приморье официально разрешены для купания

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщили в МЧС России по Приморскому краю, межведомственной комиссией освидетельствовано и допущено к работе 63 пляжа в 11 муниципалитетах.

«Все эти пляжи соответствуют нормам безопасности», — подчеркнули в ведомстве.

В краевом департаменте по туризму отметили, что всего в этом году в Приморье будут открыты для купания почти 80 пляжей. По мнению специалистов, в этом сезоне количество пляжных территорий в регионе, соответствующих всем нормам, превысит показатель прошлого года почти на треть.