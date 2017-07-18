Еще два пляжа в Приморье официально разрешены для купания
Еще два пляжа в Пожарском и Хасанском районах прошли техническое освидетельствование. Всего в Приморье признаны безопасными для отдыха более 60 пляжей.
Еще два пляжа в Пожарском и Хасанском районах прошли техническое освидетельствование. Всего в Приморье признаны безопасными для отдыха более 60 пляжей.
Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
Как сообщили в МЧС России по Приморскому краю, межведомственной комиссией освидетельствовано и допущено к работе 63 пляжа в 11 муниципалитетах.
«Все эти пляжи соответствуют нормам безопасности», — подчеркнули в ведомстве.
В краевом департаменте по туризму отметили, что всего в этом году в Приморье будут открыты для купания почти 80 пляжей. По мнению специалистов, в этом сезоне количество пляжных территорий в регионе, соответствующих всем нормам, превысит показатель прошлого года почти на треть.
«Наибольшей популярностью традиционно пользуются места отдыха в Находке и Владивостоке, а также Хасанском и Партизанском муниципальных районах. Сейчас здесь прошли освидетельствование и признаны безопасными для купания 13, 10, 12 и 6 пляжей соответственно», — отметили в департаменте по туризму.