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11:13 (мск), источник: Вести Приморье

Еще два пляжа в Приморье официально разрешены для купания

Еще два пляжа в Пожарском и Хасанском районах прошли техническое освидетельствование. Всего в Приморье признаны безопасными для отдыха более 60 пляжей.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщили в МЧС России по Приморскому краю, межведомственной комиссией освидетельствовано и допущено к работе 63 пляжа в 11 муниципалитетах.

«Все эти пляжи соответствуют нормам безопасности», — подчеркнули в ведомстве.

В краевом департаменте по туризму отметили, что всего в этом году в Приморье будут открыты для купания почти 80 пляжей. По мнению специалистов, в этом сезоне количество пляжных территорий в регионе, соответствующих всем нормам, превысит показатель прошлого года почти на треть.

«Наибольшей популярностью традиционно пользуются места отдыха в Находке и Владивостоке, а также Хасанском и Партизанском муниципальных районах. Сейчас здесь прошли освидетельствование и признаны безопасными для купания 13, 10, 12 и 6 пляжей соответственно», — отметили в департаменте по туризму.

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