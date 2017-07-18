Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Транзит газа рухнул, на Украине паника – "зовут на помощь" Европу
В Москве продали поддельный ботокс на 10 млн рублей
Судья РФ назвала источник денег для свадьбы, вызвавшей резонанс
В России набирает популярность нoвый вид жилищного мошенничествa
Роскошное свадебное платье 34-летней модели восхитило всех
«Суд признал, что я предприниматель» Первые слова бизнесмена Сергея Полонского после освобождения
Вассерман раскрыл, как Запад разрушит Россию при помощи Украины
СМИ: Турция запретила въезд 4 тысячам россиян
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
СМИ: на Украине бойцы одной из бригад отказываются переводиться
Киев намерен вступить в таможенный союз с ЕС
Роскошное свадебное платье 34-летней модели восхитило всех
Навка показала, как они с Песковым проводят лето
Американские танки установили печальный антирекорд - СМИ
Караулова предстала обнаженной на съёмках - СМИ
Субсидии на услуги ЖКХ начнут давать по новым правилам
Власти Москвы застроят участки вокруг МЦК
Фоторепортажи
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
10Умер Илья Глазунов
11:31 (мск), источник: АиФ Волгоград

Жители Тракторозаводского района Волгограда остались без холодной воды

Часть жителей Тракторозаводского района Волгограда останется без холодной воды 18 июля до 20:30 и 19 июля с 06:00 до 20:30.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Концессиях водоснабжения», ограничение подачи воды будет связано с заменой водовода под рекой Мечетка. Изношенность труб на одном из участков составляет 80%. Специалисты будут применять спецтехнику на глубине около 10 метров под землей.

Так, без воды останутся жители улиц Жолудева, Дегтярева, Дзержинского, Шурухина, Гроссмана, Ополченской и некоторых других. Подробнее список адресов можно найти здесь.

На время проведения ремонта подрядчик организует подвоз воды в социальные и детские учреждения, а также в жилые зоны.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Украинские флаги будут гордо развеваться в Крыму - Порошенко
Рябков: Вопрос о дипсобственности России в США близок к решению
Порошенко ответил Захарченко на заявления о создании Малороссии
Греф поддержал идею создания новой банковской ассоциации
«Самый опасный посол» Кисляк переедет из США в Совет Федерации
Минкомсвязи оценило риски от отмены внутрироссийского роуминга
S7 и «Уральские авиалинии» могут закрыть часть рейсов
В Гватемале ввели чрезвычайное положение из-за состояния дорог
Спорт
«Динамо» отметит возвращение в РФПЛ дерби со «Спартаком» Историческое противостояние двух московских клубов завершит программу стартового тура национального первенства-2017/18
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Шарлиз Терон на премьере «Взрывной блондинки» Голливудская актриса представила фильм, роль в котором назвала одной из самых сложных работ за всю свою карьеру
Недвижимость
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Рядом с Кремлем откроется «Ашан»
Ипотеку под 6,25% запустят в шести регионах РФ
Субсидии на услуги ЖКХ начнут давать по новым правилам
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Анастасия Заворотнюк шокировала снимком взрослого сына 17-летний Майкл стал похож на маму как две капли воды.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь