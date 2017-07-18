Жители Тракторозаводского района Волгограда остались без холодной воды

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Концессиях водоснабжения», ограничение подачи воды будет связано с заменой водовода под рекой Мечетка. Изношенность труб на одном из участков составляет 80%. Специалисты будут применять спецтехнику на глубине около 10 метров под землей.

Так, без воды останутся жители улиц Жолудева, Дегтярева, Дзержинского, Шурухина, Гроссмана, Ополченской и некоторых других. Подробнее список адресов можно найти здесь.