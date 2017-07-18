Жители Тракторозаводского района Волгограда остались без холодной воды
Часть жителей Тракторозаводского района Волгограда останется без холодной воды 18 июля до 20:30 и 19 июля с 06:00 до 20:30.
Часть жителей Тракторозаводского района Волгограда останется без холодной воды 18 июля до 20:30 и 19 июля с 06:00 до 20:30.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Концессиях водоснабжения», ограничение подачи воды будет связано с заменой водовода под рекой Мечетка. Изношенность труб на одном из участков составляет 80%. Специалисты будут применять спецтехнику на глубине около 10 метров под землей.
Так, без воды останутся жители улиц Жолудева, Дегтярева, Дзержинского, Шурухина, Гроссмана, Ополченской и некоторых других. Подробнее список адресов можно найти здесь.
На время проведения ремонта подрядчик организует подвоз воды в социальные и детские учреждения, а также в жилые зоны.