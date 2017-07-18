В Воронеже назвали тройку самых опасных балконов города
Общественники обследовали центральные улицы.
Общественники обследовали центральные улицы.
В Воронеже немало старых зданий и домов. Когда идешь по улице мимо некоторых из них, то становится страшно — над головой висят разваливающиеся балконы.
Активисты общественного движения «Гражданский патруль» провели рейд по городу, в ходе которого обнаружили 28 аварийных балконов. Самую большую опасность для прохожих, по их мнению, представляют балконы на улицах Студенческой и Фридриха Энгельса.
«Неизбежное падение балкона или его частей в ближайшее время может произойти на Студенческой, 33 и Фридриха Энгельса, 18 и 19, — сообщают активисты “Гражданского патруля”. — Также смотреть над головами чаще стоит, шагая вдоль домов по Плехановской, Сакко и Ванцетти, Карла Маркса, Мира, 9-го Января и Чайковского».
По всем выявленным опасным балконам активисты отправили материалы для проверки в прокуратуру.
Общественники отметили, что обследовали лишь небольшую часть центра города. Если проверить дома во всем Воронеже, то может найтись больше сотни опасных балконов. Поэтому горожан просят сообщать об аварийных балконах через мобильное приложение «Гражданский патруль» активистам.