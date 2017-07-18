Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев готовят к «большому размену» с Москвой – экс-министр Украины
10 трагических и странных смертей во время секса
Глава ДНР: создается государство, где Киев будет центром культуры
Названы самые комфортные для жизни российские города
Как выглядит первая жена Трампа в свои 68 лет (фото)
Опыт зарубежных тюрем: чему может научиться РоссияВ тюрьмах России содержится 618 490 человек. Это сравнимо с населением Тюмени, Владивостока, Махачкалы или Ульяновска
Вассерман раскрыл, как Запад разрушит Россию при помощи Украины
СМИ: Турция запретила въезд 4 тысячам россиян
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
"Я сейчас очень расстроен": Нагиев о дне рождения Лепса
53-летняя Суханкина жалеет о строгости с детьми
Как выглядит первая жена Трампа в свои 68 лет (фото)
Пелагея отметила 31-летие на секретной вечеринке (фото)
Американские танки установили печальный антирекорд - СМИ
Караулова предстала обнаженной на съёмках - СМИ
В шести регионах РФ запустят ипотеку под 6,25%
Как спрятать технику в интерьере
Фоторепортажи
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
12Природные пожары в Калифорнии
11:09 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже назвали тройку самых опасных балконов города

Общественники обследовали центральные улицы.

В Воронеже немало старых зданий и домов. Когда идешь по улице мимо некоторых из них, то становится страшно — над головой висят разваливающиеся балконы.

Активисты общественного движения «Гражданский патруль» провели рейд по городу, в ходе которого обнаружили 28 аварийных балконов. Самую большую опасность для прохожих, по их мнению, представляют балконы на улицах Студенческой и Фридриха Энгельса.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Неизбежное падение балкона или его частей в ближайшее время может произойти на Студенческой, 33 и Фридриха Энгельса, 18 и 19, — сообщают активисты “Гражданского патруля”. — Также смотреть над головами чаще стоит, шагая вдоль домов по Плехановской, Сакко и Ванцетти, Карла Маркса, Мира, 9-го Января и Чайковского».

По всем выявленным опасным балконам активисты отправили материалы для проверки в прокуратуру.

Общественники отметили, что обследовали лишь небольшую часть центра города. Если проверить дома во всем Воронеже, то может найтись больше сотни опасных балконов. Поэтому горожан просят сообщать об аварийных балконах через мобильное приложение «Гражданский патруль» активистам.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Воронеже иномарка сбила 10-летнего мальчика на велосипеде
Рябков: Вопрос о дипсобственности России в США близок к решению
Глава ДНР объявил о создании нового государства Малороссия
Греф поддержал идею создания новой банковской ассоциации
«Самый опасный посол» Кисляк переедет из США в Совет Федерации
Минкомсвязи оценило риски от отмены внутрироссийского роуминга
S7 и «Уральские авиалинии» могут закрыть часть рейсов
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Польши
Спорт
«Динамо» отметит возвращение в РФПЛ дерби со «Спартаком» Историческое противостояние двух московских клубов завершит программу стартового тура национального первенства-2017/18
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Умер актер Мартин Ландау Лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» скончался в Лос-Анджелесе на 90-м году жизни
Недвижимость
Нестандартные квартиры, «прижившиеся» в России
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
Спрос на апартаменты в Петербурге подскочил в два раза
Промзоны и зоны ЛЭП Петербурга будут застраивать жильем
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Анастасия Заворотнюк шокировала снимком взрослого сына 17-летний Майкл стал похож на маму как две капли воды.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь