В Воронеже назвали тройку самых опасных балконов города

В Воронеже немало старых зданий и домов. Когда идешь по улице мимо некоторых из них, то становится страшно — над головой висят разваливающиеся балконы.

Активисты общественного движения «Гражданский патруль» провели рейд по городу, в ходе которого обнаружили 28 аварийных балконов. Самую большую опасность для прохожих, по их мнению, представляют балконы на улицах Студенческой и Фридриха Энгельса.

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«Неизбежное падение балкона или его частей в ближайшее время может произойти на Студенческой, 33 и Фридриха Энгельса, 18 и 19, — сообщают активисты “Гражданского патруля”. — Также смотреть над головами чаще стоит, шагая вдоль домов по Плехановской, Сакко и Ванцетти, Карла Маркса, Мира, 9-го Января и Чайковского».

По всем выявленным опасным балконам активисты отправили материалы для проверки в прокуратуру.