Новый стадион для мини-футбола появится в Хабаровске
В зоне стадиона имени Ленина появится еще один спортивный объект. Там разместят новый
В зоне стадиона имени Ленина появится еще один спортивный объект. Там разместят новый
Напомним, сертификат на строительство стадиона получила команда Ассоциации народов Хабаровского края, ставшая победителем финала второго фестиваля НФЛ.
«Мини-футбольный стадион разместится примерно в границах, где находится запасное поле, корты. В той части территории, чтобы развивать спортивное направление парковой зоны», — рассказал депутат Закдумы края, председатель общественного совета НФЛ Сергей Сокуренко. Стоимость работ оценивается примерно в 15−20 миллионов рублей. По словам Сергея Сокуренко, бюджетные средства привлекаться не будут.
Планируется, что на реализацию проекта уйдет примерно год. В ближайшее время необходимо подготовить