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11:06 (мск), источник: Губерния онлайн

Новый стадион для мини-футбола появится в Хабаровске

В зоне стадиона имени Ленина появится еще один спортивный объект. Там разместят новый мини-футбольный стадион размером 30 на 60 метров. Его возведут на средства Народной Футбольной Лиги, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».

Источник: Reuters

Напомним, сертификат на строительство стадиона получила команда Ассоциации народов Хабаровского края, ставшая победителем финала второго фестиваля НФЛ.

«Мини-футбольный стадион разместится примерно в границах, где находится запасное поле, корты. В той части территории, чтобы развивать спортивное направление парковой зоны», — рассказал депутат Закдумы края, председатель общественного совета НФЛ Сергей Сокуренко. Стоимость работ оценивается примерно в 15−20 миллионов рублей. По словам Сергея Сокуренко, бюджетные средства привлекаться не будут.

Планируется, что на реализацию проекта уйдет примерно год. В ближайшее время необходимо подготовить проектно-сметную документацию, оформить земельный участок и провести различные конкурсные процедуры.

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