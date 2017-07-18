Новый стадион для мини-футбола появится в Хабаровске

В зоне стадиона имени Ленина появится еще один спортивный объект. Там разместят новый мини-футбольный стадион размером 30 на 60 метров. Его возведут на средства Народной Футбольной Лиги, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».