Проект филиала поликлиники № 1 в Иркутске разработают за 18 млн рублей
Соответствующий аукцион размещен на сайте госзакупок.
Соответствующий аукцион размещен на сайте госзакупок.
17,9 млн рублей выделят на выполнение проектно — изыскательских работ для строительства филиала поликлиники ОГАУЗ «ИГКБ № 1» в Иркутске. Заявка на проведение аукциона размещена на сайте госзакупок, сообщает ИА IrkutskMedia.
Земельный участок, на котором построят филиал поликлиники, будет расположен в районе улиц Ширямова —
«Проект будет разрабатываться в две стадии в течение одного года», — говорится в документах закупки.
Аукцион состоится 4 августа.