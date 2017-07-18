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11:05 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Проект филиала поликлиники № 1 в Иркутске разработают за 18 млн рублей

Соответствующий аукцион размещен на сайте госзакупок.

Источник: IrkutskMedia.ru

17,9 млн рублей выделят на выполнение проектно — изыскательских работ для строительства филиала поликлиники ОГАУЗ «ИГКБ № 1» в Иркутске. Заявка на проведение аукциона размещена на сайте госзакупок, сообщает ИА IrkutskMedia.

Земельный участок, на котором построят филиал поликлиники, будет расположен в районе улиц Ширямова — Дыбовского-Депутатская.

«Проект будет разрабатываться в две стадии в течение одного года», — говорится в документах закупки.

Аукцион состоится 4 августа.

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