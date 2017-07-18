Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Терпение закончилось: зачем Си Цзиньпин едет к Путину - СМИ
Что не есть, когда хочется «чего-нибудь вредного»
«Не умеет одеваться»: светская львица об Ольге Кабо на вечеринке
Названы самые комфортные для жизни российские города
Пелагея отметила 31-летие на секретной вечеринке (фото)
Опыт зарубежных тюрем: чему может научиться РоссияВ тюрьмах России содержится 618 490 человек. Это сравнимо с населением Тюмени, Владивостока, Махачкалы или Ульяновска
Вассерман раскрыл, как Запад разрушит Россию при помощи Украины
СМИ: Турция запретила въезд 4 тысячам россиян
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
Порошенко: Киев намерен присоединиться к таможенному союзу с ЕС
Лавров поведал о неподчиняющихся радикалах в Киеве
Как выглядит первая жена Трампа в свои 68 лет (фото)
Пелагея отметила 31-летие на секретной вечеринке (фото)
Американские танки установили печальный антирекорд - СМИ
Караулова предстала обнаженной на съёмках - СМИ
В шести регионах РФ запустят ипотеку под 6,25%
Как спрятать технику в интерьере
Фоторепортажи
25Юбилей Харрисона Форда
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
11:01 (мск), источник: AmurMedia.ru

Традиционная выставка уникальных мастеров пройдет в Хабаровске

На обозрение посетителей представят композиции из овощей, фруктов и дикоросов, а также проведут мастер-классы.

Хабаровск, 18 июля, AmurMedia.

«Уникальных дел мастера» — традиционная выставка под таким названием пройдет в Хабаровске. В ней примут участие организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги общественного питания на территории города и подавшие заявку на участие в выставке, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации города.

Как обычно, показ мастерства в приготовлении и оформлении кулинарных изделий приурочен к проведению выставки «Городские цветы», в этом году она пройдет в городском парке отдыха «Динамо» 18 августа с 10 до 17 часов. В рамках выставки «Уникальных дел мастера» будут продемонстрированы достижения в сфере общественного питания и выявлены прогрессивные направления в приготовлении и оформлении кулинарных изделий. А участники мероприятия смогут обменяться опытом и повысить свое профессиональное мастерство. Они представят на обозрение посетителей композиции из овощей, фруктов и дикоросов, а также проведут мастер-классы для всех желающих научиться создавать такие произведения кулинарного искусства.

По окончании выставки авторы лучших композиций получат благодарственные письма от мэрии и денежные призы. Общий призовой фонд составляет 40 тысяч рублей. Заявки на участие в выставке принимаются до 11 августа 2016 года в произвольной форме в управлении торговли, питания и бытового обслуживания администрации города по адресу: ул. Нагишкина, 7, оф. 118. Телефон для справок — 40−88−78.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Филиал «Хабаровский» АО «Славянка» распродает имущество
Рябков: Вопрос о дипсобственности России в США близок к решению
Глава ДНР объявил о создании нового государства Малороссия
Глава Сбербанка поддержал создание новой банковской ассоциации
«Самый опасный посол» Кисляк переедет из США в Совет Федерации
Минкомсвязи оценило риски от отмены внутрироссийского роуминга
S7 и «Уральские авиалинии» могут закрыть часть рейсов
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Польши
Спорт
«Динамо» отметит возвращение в РФПЛ дерби со «Спартаком» Историческое противостояние двух московских клубов завершит программу стартового тура национального первенства-2017/18
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Умер актер Мартин Ландау Лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» скончался в Лос-Анджелесе на 90-м году жизни
Недвижимость
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Ипотеку под 6,25% запустят в шести регионах РФ
Мошенники продали петербурженке «виртуальную» квартиру
Реновацию предлагают распространить по всей стране
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Анастасия Заворотнюк шокировала снимком взрослого сына 17-летний Майкл стал похож на маму как две капли воды.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь