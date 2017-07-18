Традиционная выставка уникальных мастеров пройдет в Хабаровске

«Уникальных дел мастера» — традиционная выставка под таким названием пройдет в Хабаровске. В ней примут участие организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги общественного питания на территории города и подавшие заявку на участие в выставке, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации города.

Как обычно, показ мастерства в приготовлении и оформлении кулинарных изделий приурочен к проведению выставки «Городские цветы», в этом году она пройдет в городском парке отдыха «Динамо» 18 августа с 10 до 17 часов. В рамках выставки «Уникальных дел мастера» будут продемонстрированы достижения в сфере общественного питания и выявлены прогрессивные направления в приготовлении и оформлении кулинарных изделий. А участники мероприятия смогут обменяться опытом и повысить свое профессиональное мастерство. Они представят на обозрение посетителей композиции из овощей, фруктов и дикоросов, а также проведут мастер-классы для всех желающих научиться создавать такие произведения кулинарного искусства.