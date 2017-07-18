Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стали известны новые подробности боя Су-22 и F-18 в Сирии
Из глаза британской пенсионерки достали 27 забытых линз
«Не умеет одеваться»: светская львица об Ольге Кабо на вечеринке
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
Какие серьги в моде этим летом (фото)
«Суд признал, что я предприниматель» Первые слова бизнесмена Сергея Полонского после освобождения
Вассерман раскрыл, как Запад разрушит Россию при помощи Украины
СМИ: Турция запретила въезд 4 тысячам россиян
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
СМИ: Лавров рассказал о неподчиняющихся радикалах на Украине
СМИ: Киев считает, что готов к «деоккупации Крыма»
Как выглядит первая жена Трампа в свои 68 лет (фото)
Пелагея отметила 31-летие на секретной вечеринке (фото)
Американские танки установили печальный антирекорд - СМИ
Караулова предстала обнаженной на съёмках - СМИ
Мошенники продали петербурженке «виртуальную» квартиру
В шести регионах РФ запустят ипотеку под 6,25%
Фоторепортажи
25Юбилей Харрисона Форда
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
11:00 (мск), источник: ДЕЙТА

Тишина накроет приморские роддома

Тишина накроет приморские роддома.

Роддом № 3 Владивостока присоединился к общероссийской акции «Подари мне жизнь!», направленной на поддержку семейных ценностей и защиту нерожденных детей, сообщили ИА «Дейта.ру» в администрации учреждения здравоохранения. С 18 до 20 июля включительно в учреждении будут длиться так называемые «дни тишины», устанавливающие запрет на прерывание беременности.

Как пояснила главврач КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» Светлана Сагайдачная, традиционная акция, которая проводится в учреждении ежегодно, призвана в очередной раз обратить внимание общества на проблемы абортов и напомнить о значении института семьи и ответственного родительства. В целях пропаганды семейных ценностей и здорового образа жизни в женской консультации «третьего» роддома оформлен уголок здоровья, где размещена информация, рассказывающая о моральных и физических травмах, наносимых прерыванием беременности, и призывающая мужчин и женщин к ответственности — во избежание роковых ошибок. Кроме того, в рамках работы школы для будущих родителей «В ожидании чуда», действующей в учреждении, перед пациентками выступила акушер-гинеколог кабинета поддержки семьи Татьяна Москвина с докладом о контрацепции.

Добавим, что показатели абортов в родильном доме № 3 Владивостока демонстрируют снижение на протяжении нескольких лет подряд. Так, если в 2011 году количество прерванных беременностей в женской консультации учреждения составляло 1058, то в 2013 их было уже 796, в 2014-м — 557, а в 2016-м — 485. Уменьшилось и число пациенток, которые совершают аборт повторно в течение года, — с 23 в 2012 году до 7 в 2016. Специалисты «третьего» роддома связывают такую положительную динамику с эффективностью программы «Пойдем домой», реализуемой здесь с 2007 года и направленной на профилактику прерываний беременности и продвижение семейных ценностей. Также в учреждении действует кабинет поддержки семьи, где с потенциальными родителями, сомневающимися по поводу продлевания наступившей беременности, проводит беседу акушер-гинеколог. Кроме того, родильный дом № 3 Владивостока является единственным учреждением родовспоможения в Приморском крае, где, помимо кабинета медико-социальной службы, работает психотерапевт, ведущий предабортное консультирование и помогающий женщинам, вставшим перед сложным выбором, разобраться в своей ситуации и сделать выбор в пользу счастливого материнства.

Подчеркнем, что работа «третьего» роддома по укреплению института семьи и воспитанию ответственного родительства отмечена Русской Православной Церковью. Так, в 2013 году коллектив учреждения был награжден первой внеочередной Митрополичьей премией «За жизнь и защиту нерожденных детей».

Анастасия Качимская.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Тишина накроет приморские роддома
Рябков: Вопрос о дипсобственности России в США близок к решению
Глава ДНР объявил о создании нового государства Малороссия
Глава Сбербанка поддержал создание новой банковской ассоциации
«Самый опасный посол» Кисляк переедет из США в Совет Федерации
Минкомсвязи оценило риски от отмены внутрироссийского роуминга
S7 и «Уральские авиалинии» могут закрыть часть рейсов
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Польши
Спорт
«Динамо» отметит возвращение в РФПЛ дерби со «Спартаком» Историческое противостояние двух московских клубов завершит программу стартового тура национального первенства-2017/18
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Умер актер Мартин Ландау Лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» скончался в Лос-Анджелесе на 90-м году жизни
Недвижимость
Как объединить лоджию с комнатой
Ипотеку под 6,25% запустят в шести регионах РФ
В программу реновации войдут еще 1,5 тысячи домов
Мошенники продали петербурженке «виртуальную» квартиру
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Анастасия Заворотнюк шокировала снимком взрослого сына 17-летний Майкл стал похож на маму как две капли воды.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь