Вокалист Depeche Mode лежал в обычной палате и не предъявлял завышенных требований
«Лежал в обычной палате,
«Лежал в обычной палате,
18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вокалист Depeche Mode Дэйв Гаан, находясь в 9-й городской клинической больнице Минска, лежал в обычной палате и не предъявлял
«Лежал в обычной палате,
В медучреждении уточнили, что Дэйв Гаан был госпитализирован с кишечным расстройством. Ему была оказана вся необходимая помощь для скорейшего выздоровления.
Дэйв Гаан выписан из больницы сегодня утром в удовлетворительном состоянии. У входа в больницу его ожидали журналисты, однако перед ними артист так и не появился.
Как сообщалось, концерт Depeche Mode должен был состояться в Минске 17 июля, но был отменен