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12:48 (мск), источник: БЕЛТА

Вокалист Depeche Mode лежал в обычной палате и не предъявлял завышенных требований

«Лежал в обычной палате, каких-то завышенных требований от него не было, вел себя, как обычный пациент», — отметили в больнице.

Источник: БЕЛТА

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вокалист Depeche Mode Дэйв Гаан, находясь в 9-й городской клинической больнице Минска, лежал в обычной палате и не предъявлял каких-то завышенных требований ни к врачам, ни к медобслуживанию. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в больнице.

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«Лежал в обычной палате, каких-то завышенных требований от него не было, вел себя, как обычный пациент», — отметили в больнице.

В медучреждении уточнили, что Дэйв Гаан был госпитализирован с кишечным расстройством. Ему была оказана вся необходимая помощь для скорейшего выздоровления.

Дэйв Гаан выписан из больницы сегодня утром в удовлетворительном состоянии. У входа в больницу его ожидали журналисты, однако перед ними артист так и не появился.

Как сообщалось, концерт Depeche Mode должен был состояться в Минске 17 июля, но был отменен из-за болезни солиста. На своей странице в Facebook группа принесла извинения перед всеми поклонниками в Минске. Тех, кто купил билеты на концерт, просят следить за информацией о переносе шоу и/или возмещении стоимости билетов.

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