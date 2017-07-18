Вокалист Depeche Mode лежал в обычной палате и не предъявлял завышенных требований

Источник: БЕЛТА

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вокалист Depeche Mode Дэйв Гаан, находясь в 9-й городской клинической больнице Минска, лежал в обычной палате и не предъявлял каких-то завышенных требований ни к врачам, ни к медобслуживанию. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в больнице.

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«Лежал в обычной палате, каких-то завышенных требований от него не было, вел себя, как обычный пациент», — отметили в больнице.

В медучреждении уточнили, что Дэйв Гаан был госпитализирован с кишечным расстройством. Ему была оказана вся необходимая помощь для скорейшего выздоровления.

Дэйв Гаан выписан из больницы сегодня утром в удовлетворительном состоянии. У входа в больницу его ожидали журналисты, однако перед ними артист так и не появился.