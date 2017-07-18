МЧС предупреждает: в Прикамье возможен крупный град и сильный ветер

Во второй половине дня 18 июля, ночью и днем 19 июля местами по Пермскому краю ожидается очень сильный дождь, крупный град с усилением ветра 20−25 м/с.



«Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями. Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим», — призывает МЧС.



Напомним, в Кудымкаре в выходные местных жителей поразил град, диаметр которого составлял не менее 1 см, а в Чернушке накануне выпал град, диаметр которого достигал почти 4 см.