МЧС предупреждает: в Прикамье возможен крупный град и сильный ветер
Ведомство со ссылкой на данные Пермского гидрометцентра сообщает о том, что 18 и 19 июля на территории Пермского края ожидаются неблагоприятные погодные условия.
Ведомство со ссылкой на данные Пермского гидрометцентра сообщает о том, что 18 и 19 июля на территории Пермского края ожидаются неблагоприятные погодные условия.
Во второй половине дня 18 июля, ночью и днем 19 июля местами по Пермскому краю ожидается очень сильный дождь, крупный град с усилением ветра 20−25 м/с.
«Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями. Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим», — призывает МЧС.
Напомним, в Кудымкаре в выходные местных жителей поразил град, диаметр которого составлял не менее 1 см, а в Чернушке накануне выпал град, диаметр которого достигал почти 4 см.