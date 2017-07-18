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11:12 (мск), источник: Новости Перми

МЧС предупреждает: в Прикамье возможен крупный град и сильный ветер

Ведомство со ссылкой на данные Пермского гидрометцентра сообщает о том, что 18 и 19 июля на территории Пермского края ожидаются неблагоприятные погодные условия.

Источник: Новости Перми

Во второй половине дня 18 июля, ночью и днем 19 июля местами по Пермскому краю ожидается очень сильный дождь, крупный град с усилением ветра 20−25 м/с.

«Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями. Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим», — призывает МЧС.

Напомним, в Кудымкаре в выходные местных жителей поразил град, диаметр которого составлял не менее 1 см, а в Чернушке накануне выпал град, диаметр которого достигал почти 4 см.

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МЧС предупреждает: в Прикамье возможен крупный град и сильный ветер
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