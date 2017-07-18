В Волгограде ищут пропавший памятник защитникам Сталинграда

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в реготделении ОНФ, памятник был установлен в 1968 году на месте дислокации 159-й ударной группы войск 66-й Армии, которая вела здесь бои в 1942 году за территорию района. «Уже более десяти лет о судьбе монумента ничего не известно, местные жители не могут добиться от властей четкого ответа о его местонахождении», — добавили представители общественного движения.

Местные жители также отмечают, что гранитные бордюры постамента, ограждавшие всю территорию мемориала, в настоящее время разрушены. «Памятная табличка на постаменте с надписью: “Воинам 159-й дивизии 66-й Волго-Донской армии, освободившей Тракторозаводский район” исчезла», — добавляют они.

От расположенной рядом братской могилы с захоронением солдат и мирных жителей, некогда обозначенной стелой и ограждением с цепями, остались только кирпичи. Окружающая территория парка находится в запустении.