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11:47 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде ищут пропавший памятник защитникам Сталинграда

Волгоградцы ищут пропавшую с постамента скульптуру советского солдата с автоматом в руке в поселке Нижний Тракторозаводского района.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в реготделении ОНФ, памятник был установлен в 1968 году на месте дислокации 159-й ударной группы войск 66-й Армии, которая вела здесь бои в 1942 году за территорию района. «Уже более десяти лет о судьбе монумента ничего не известно, местные жители не могут добиться от властей четкого ответа о его местонахождении», — добавили представители общественного движения.

Местные жители также отмечают, что гранитные бордюры постамента, ограждавшие всю территорию мемориала, в настоящее время разрушены. «Памятная табличка на постаменте с надписью: “Воинам 159-й дивизии 66-й Волго-Донской армии, освободившей Тракторозаводский район” исчезла», — добавляют они.

От расположенной рядом братской могилы с захоронением солдат и мирных жителей, некогда обозначенной стелой и ограждением с цепями, остались только кирпичи. Окружающая территория парка находится в запустении.

«Когда памятник стал разрушаться, его якобы забрали на реставрацию в один из цехов Тракторного завода. Это было примерно в 2005 году. С тех пор никто о нем ничего не слышал. Обращения в районную администрацию результатов не дали — ответом было то, что территория парка является бесхозной, а памятник в зеленой зоне поселка не находится в оперативном управлении ЖКХ Тракторозаводского района, и его ремонт не планируется», — рассказала местная жительница Валентина Арефьева.

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