КБ «Стрелка» оценила на «тройку» индекс качества городской среды Калининграда

Всего в исследовании была проанализирована городская среда 90 крупнейших российских городов. При этом при изучении ее отдельных элементов: качество жилых, озелененных и водных пространств, социально-досуговой и общественно-деловой инфраструктуры и улично-дорожной сети — использовались данные космических снимков и социальных сетей. При этом сравнивались только сопоставимые по численности и территориям города.

Так, Калининград попал в группу, состоящую из более чем 30 городов, куда также вошли Владимир, Владивосток, Краснодар, Иркутск, Ижевск, Иваново, Курск, Курган, Липецк, Магнитогорск, Сочи, Тольятти, Тюмень и др. Ни по одному из показателей областной центр не вошел в число лидеров или аутсайдеров.

При этом наиболее высоко эксперты оценили состояние так называемого «общегородского пространства» (32 балла), а самые низкие оценки были выставлены за качество водных и зеленых зон города (20 баллов).