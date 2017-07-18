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11:56 (мск), источник: Новый Калининград

КБ «Стрелка» оценила на «тройку» индекс качества городской среды Калининграда

Сводный «Индекс качества городской среды» Калининграда является удовлетворительным и равен 164 баллам (из 300 возможных). Такие данные отражены в первом комплексном исследовании КБ «Стрелка» и АИЖК, результаты которого были опубликованы на сайте проекта.

Всего в исследовании была проанализирована городская среда 90 крупнейших российских городов. При этом при изучении ее отдельных элементов: качество жилых, озелененных и водных пространств, социально-досуговой и общественно-деловой инфраструктуры и улично-дорожной сети — использовались данные космических снимков и социальных сетей. При этом сравнивались только сопоставимые по численности и территориям города.

Так, Калининград попал в группу, состоящую из более чем 30 городов, куда также вошли Владимир, Владивосток, Краснодар, Иркутск, Ижевск, Иваново, Курск, Курган, Липецк, Магнитогорск, Сочи, Тольятти, Тюмень и др. Ни по одному из показателей областной центр не вошел в число лидеров или аутсайдеров.

При этом наиболее высоко эксперты оценили состояние так называемого «общегородского пространства» (32 балла), а самые низкие оценки были выставлены за качество водных и зеленых зон города (20 баллов).

По данным пресс-службы КБ «Стрелка», опубликованное исследование — это не столько рейтинг, сколько инструмент для выявления проблемных зон городов. «Где-то жилье в хорошем состоянии, а парки — в плохом, где-то наоборот; у каких-то городов проблемы с общественными пространствами или с улично-дорожной сетью, а у других с социальными и досуговыми пространствами. Индекс позволяет главам городов понять, на какие проблемы стоит обратить внимание в первую очередь», — пояснили в бюро.

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