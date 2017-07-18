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11:55 (мск), источник: НТА-Приволжье

Движение транспорта по улице Ефремова в Сормовском районе Нижнего Новгорода будет ограничено с 19 июля по 19 августа 2017 года

Движение будет организовано по прилегающим улицам.

Движение транспорта по улице Ефремова в Сормовском районе Нижнего Новгорода будет ограничено с 19 июля по 19 августа 2017 года.

Как сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации, из-за строительно-монтажных работ с 08:00 19 июля до 17:00 19 августа 2017 года движение транспорта по ул. Ефремова (в районе домов № 11 и № 12) будет организовано с объездом зоны производства работ по прилегающим улицам.

Напомним, движение транспорта ограничено на участках улиц Юбилейной, Коминтерна и Коммуны Нижнего Новгорода до конца июля.

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