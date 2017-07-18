Движение транспорта по улице Ефремова в Сормовском районе Нижнего Новгорода будет ограничено с 19 июля по 19 августа 2017 года
Движение будет организовано по прилегающим улицам.
Движение будет организовано по прилегающим улицам.
Движение транспорта по улице Ефремова в Сормовском районе Нижнего Новгорода будет ограничено с 19 июля по 19 августа 2017 года.
Как сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации,
Напомним, движение транспорта ограничено на участках улиц Юбилейной, Коминтерна и Коммуны Нижнего Новгорода до конца июля.