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12:30 (мск), источник: БЕЛТА

Фанаты Димаша Кудайбергена приехали на «Славянский базар» из Китая

Димаш Кудайберген в 2015 году получил Гран-при конкурса исполнителей эстрадной песни на «Славянском базаре в Витебске».

Источник: БЕЛТА

18 июля, Витебск /Екатерина Князева — БЕЛТА/. Поклонники восходящей мировой звезды из Казахстана Димаша Кудайбергена приехали на закрытие «Славянского базара» в Витебск ради встречи с кумиром даже из Китая, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Димаш Кудайберген в 2015 году получил Гран-при конкурса исполнителей эстрадной песни на «Славянском базаре в Витебске». С тех пор его карьера пошла на взлет, он получил национальную премию «Народный любимец», награжден почетной грамотой президента Казахстана «За достойный вклад в укрепление единства народа Казахстана». В начале этого года он принял участие в китайском проекте «I’m a Singer» (аналог «Голоса»), где занял второе место. Выиграл престижную премию Top Chinese Music Awards, победив в номинации «Самый популярный певец в Азии». Его выступления с помощью YouTube посмотрели миллионы людей во всем мире. У него есть официальные фан-клубы не просто в разных странах — на разных континентах. Некоторые из поклонников приехали на фестиваль в Витебск из Казахстана, Китая, Франции.

Менеджер и друг артиста Алпамыс Шаримов прокомментировал: «Они встретили нас с поезда в Витебске, потом будут провожать в Минск. Это традиция фанатов Димаша. Вообще, он очень любит атмосферу в Витебске, фестиваль. Стал здесь победителем, чувствует особую теплоту к этой сцене. Когда подъезжали на машине к Летнему амфитеатру, он сказал мне: “Посмотри, вот моя сцена!”. Для него это большая радость вернуться сюда. Приехал и папа, который всегда рядом, поддерживает Димаша».

Димаш выступил в гала-концерте торжественного закрытия фестиваля с песней, которую триумфально исполнил на одном из этапов китайского конкурса, — «Adagio». Благодаря этой песне о нем заговорили и во Франции. Он выступал на Каннском фестивале, участвовал в благотворительном мероприятии Global gift foundation в Париже.

К сожалению, интервью сам Димаш дать не мог — он связан контрактом после участия в китайском шоу. Поэтому Алпамыс ответил на несколько вопросов вместо своего друга. «Димаш много выступает: в Китае, Казахстане, России. Часто приглашают во Францию. График очень плотный. Кстати, пусть фанаты не переживают — хотя напряжение есть, но Димаш молод и со всем справляется. Завтра мы улетаем из Минска в Гуанчжоу, где пройдет MTV Music Awards Asia. Димаш является претендентом на премию в номинации “Самый популярный зарубежный певец Азии”. В общем, закрепляется на этом рынке», — отметил Алпамыс Шаримов.

Недавно в Астане с аншлагом прошел концерт Димаша, который собрал 30 тыс. зрителей. Артист презентовал много новых песен. Раньше он пел кроме казахского и русского на английском и французском языках, а благодаря конкурсу освоил немного китайский. Ранее он записал саундтрек к китайской версии голливудского фильма «Могучие рейнджеры» и саундтрек к китайскому фильму «Battle of memories». -0-

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