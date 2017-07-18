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12:20 (мск), источник: Ежедневник.by

Нацбанк дал дорогу технологии блокчейн

Национальный банк Беларуси создал на основе технологии блокчейн информационную сеть, которая может использоваться для решения широкого спектра современных и перспективных банковских и небанковских задач, сообщается в пресс-релизе регулятора.

Источник: Ежедневник.by

Изначально сеть блокчейн будет практически внедрена в рамках банковской системы страны. Владельцем удостоверяющего узла сети блокчейн может стать любой банк или небанковская кредитно-финансовая организация страны.

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Администратором сети блокчейн в банковской системе Беларуси определен Расчетный центр Нацбанка. В целом создан саморегулирующийся механизм управления и развития белорусского сегмента сети блокчейн с использованием Совета нодов (владельцев удостоверяющих узлов), члены которого имеют равные права.

Первым примером практического использования сети блокчейн в банковской системе Беларуси стала возможность передачи информации о выданной банковской гарантии и непосредственно самой банковской гарантии. Белорусские банки в ближайшее время смогут воспользоваться такой возможностью в соответствии с постановлением Правления Нацбанка от 11 июля 2017 года № 279, которое вступило в действие 15 июля 2017 года и предусматривает включение технологии блокчейн в механизм передачи информации о банковских гарантиях. Новый механизм ведения реестров банковских гарантий будет способствовать обеспечению взаимного доступа субъектов хозяйствования государств — членов Евразийского экономического союза к процедурам государственных закупок товаров, работ и услуг, отмечает регулятор.

Планируется, что следующим этапом станет внедрение технологии блокчейн на рынке ценных бумаг. ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» планирует использовать блокчейн для ведения реестра операций с ценными бумагами на биржевом и внебиржевом рынках. Реализация проекта позволит формировать данный реестр на качественно новом уровне, что создаст условия для повышения прозрачности и дальнейшего развития фондового рынка страны, полагают в НББ.

«Использование сети блокчейн в Беларуси в настоящее время не предполагает сделок с виртуальными валютами. При этом концептуально не существует каких-либо ограничений на области применения блокчейна в сфере информационных технологий», — отмечено в сообщении.

В перспективе технология может быть использована как в банковской системе, так и за ее пределами для решения любых иных задач, включая, например, организацию работы с «умными» контрактами. При законодательном обеспечении заверенная с помощью сети блокчейн информация в дальнейшем может использоваться в разнообразных видах деятельности, требующих информационного обеспечения, — в бизнесе, делопроизводстве, медицине, финансовой сфере, правовой поддержке и многих других сферах, полагают эксперты Нацбанка.

Информационная технология блокчейн получила широкое распространение с 2008 года. Отличительной особенностью блокчейна является децентрализованная структура сохранения идентичных во всей сети блоков информации, что обеспечивает встроенную устойчивость к ошибкам, отсутствие централизованного контроля и точек отказа. Информация, хранящаяся в сети блокчейн, прозрачна, так как общая база данных одновременно существует на всех компьютерах, входящих в сеть. Сохраняемые в ней записи публичны и легко проверяются. Сеть блокчейн не может быть разрушена, так как изменение даже единицы информации требует необходимости подмены информации во всей сети, пишет tut.by.

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