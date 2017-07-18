Детские пособия в Иркутской области вырастут с 2018 года

Размер детских пособий увеличится в Иркутской области с 1 января 2018 года. Размер пособия зависит от районного коэффициента и категории получателя. Так, с января следующего года, с учетом индексации пособие на ребенка в обычном размере для южных районов Иркутской области будет 294 рубля в месяц, для северных — 318,5 рублей. На детей одиноких матерей — 588 и 637 рублей, рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе облправительства.

«Размер пособия на детей военнослужащих по призыву, пособие на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, соответственно 411 и 477,75 рублей. На 1 июня 2017 года в области численность получателей пособия — 99 006 человек (180 931 ребенок). Сумма выплаченных пособий за счет средств областного бюджета за пять месяцев 2017 составляет 227,9 млн рублей, — отметил министр.