Городские скверы и парки сделали для отчетов, а не для людей — хабаровский урбанист

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 18 июля, AmurMedia.

Недостатки в проектировке озелененных пространств Хабаровска сделали их недостаточно комфортными для отдыхающих. Чтобы улучшить свои позиции в рейтинге качества городской среды, нужно подходить к планированию парков и скверов менее формально, сообщил корр. ИА AmurMedia куратор Центра прикладной урбанистики Александр Колбин.

Ранее агентство сообщало, что Эксперты института «Стрелка» признали Хабаровск одним из самых комфортных городов в Дальневосточном федеральном округе. Краевая столица в составленном экспертами «Индексе качества городской среды» набрала 140 баллов из 300 возможных. Слабыми местами Хабаровска эксперты назвали небольшое число зеленых зон и плохой уровень развития общественно-деловой инфраструктуры.

По оценке урбаниста Александра Колбина, Хабаровск получил адекватную оценку в индексе. Чтобы город был на первом месте, стоит поработать с парками и комфортностью пребывания в них.

— Мы часто сталкиваемся с тем, что зеленые зоны сделаны не всегда для людей, не видно, что людям комфортно. Взять тот же сквер возле площади «Город воинской славы». Я не вижу, чтобы он был наполнен и людям было комфортно там находиться. Понятно, что есть объективные факторы вроде солнца и еще не выросших насаждений. Но те же скамейки там очень неудобные, с таким надо работать, — объяснил Александр Колбин.

Еще одной распространенной проблемой, считает культуролог, является планировка зеленых зон. К примеру, парки сделаны скорее как рисунок сверху.

— Если смотреть со стороны, все очень красиво, симметрично, клумбы в узор складываются. В реальности мы ходим иначе, какие-то точки магниты расположены должны быть по-другому. Еще и те же острые углы на бордюрах и тротуарах, которые люди обычно срезают. Именно отсюда получаются вытоптанные клумбы. Жители ходят не так, как на рисунках, а как удобно. В итоге парки не для людей, а для отчетов, — уверен Александр Колбин.

Решение проблемы специалист видит в том, чтобы задействовать население в облагораживании города.