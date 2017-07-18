Городские скверы и парки сделали для отчетов, а не для людей — хабаровский урбанист
Культуролог Александр Колбин объяснил, почему специалисты «Стрелки» могли низко оценить зеленые насаждения в краевой столице.
Культуролог Александр Колбин объяснил, почему специалисты «Стрелки» могли низко оценить зеленые насаждения в краевой столице.
Хабаровск, 18 июля, AmurMedia.
Недостатки в проектировке озелененных пространств Хабаровска сделали их недостаточно комфортными для отдыхающих. Чтобы улучшить свои позиции в рейтинге качества городской среды, нужно подходить к планированию парков и скверов менее формально, сообщил корр. ИА AmurMedia куратор Центра прикладной урбанистики Александр Колбин.
Ранее агентство сообщало, что Эксперты института «Стрелка» признали Хабаровск одним из самых комфортных городов в Дальневосточном федеральном округе. Краевая столица в составленном экспертами «Индексе качества городской среды» набрала 140 баллов из 300 возможных. Слабыми местами Хабаровска эксперты назвали небольшое число зеленых зон и плохой уровень развития
По оценке урбаниста Александра Колбина, Хабаровск получил адекватную оценку в индексе. Чтобы город был на первом месте, стоит поработать с парками и комфортностью пребывания в них.
— Мы часто сталкиваемся с тем, что зеленые зоны сделаны не всегда для людей, не видно, что людям комфортно. Взять тот же сквер возле площади «Город воинской славы». Я не вижу, чтобы он был наполнен и людям было комфортно там находиться. Понятно, что есть объективные факторы вроде солнца и еще не выросших насаждений. Но те же скамейки там очень неудобные, с таким надо работать, — объяснил Александр Колбин.
Еще одной распространенной проблемой, считает культуролог, является планировка зеленых зон. К примеру, парки сделаны скорее как рисунок сверху.
— Если смотреть со стороны, все очень красиво, симметрично, клумбы в узор складываются. В реальности мы ходим иначе,
Решение проблемы специалист видит в том, чтобы задействовать население в облагораживании города.
— Нужно проводить исследования, глубинные интервью, чтобы понять чаяния и желания людей. В лоб спрашивать, какой вы парк хотите — нельзя, — подытожил Александр Колбин.