19 июля в Прикамье ожидается самый грозовой день лета
В целом нынешний июль оказался самым дождливым за всю историю метеонаблюдений.
В целом нынешний июль оказался самым дождливым за всю историю метеонаблюдений.
МЧС России по Пермскому краю предупреждает, что во второй половине дня 18 июля, а также ночью и днём 19 июля по Пермскому краю ожидается очень сильный дождь, крупный град с усилением ветра 20−25 м/с.
«На сегодня этот прогноз актуален только по Западному и
По его мнению, на выходные в Прикамье может прийти настоящий циклон с продолжительными дождями и похолоданием. Но ситуация может измениться, потому что циклон только ещё формируется. Но и без того можно сказать, что нынешний июль стал самым дождливым в Пермском крае за всю историю метеонаблюдений.