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15:09 (мск), источник: АиФ Прикамье

19 июля в Прикамье ожидается самый грозовой день лета

В целом нынешний июль оказался самым дождливым за всю историю метеонаблюдений.

МЧС России по Пермскому краю предупреждает, что во второй половине дня 18 июля, а также ночью и днём 19 июля по Пермскому краю ожидается очень сильный дождь, крупный град с усилением ветра 20−25 м/с.

«На сегодня этот прогноз актуален только по Западному и Юго-Западному районам Пермского края. Например, над Чайковским собираются кучевые облака, там вероятны сегодня сильные грозы. Над Пермью в настоящее время стоит антициклон. Но уже завтра грозовой фронт сместится обратно, на центральную часть Пермского края. И по всей территории пройдут грозы с сильными ветрами и, возможно, градом. Пожалуй, это будет самый грозовой день за весь июль. Температура может понизиться на 1−2 градуса», -рассказал корреспонденту сайта «АиФ-Прикамье» инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.

По его мнению, на выходные в Прикамье может прийти настоящий циклон с продолжительными дождями и похолоданием. Но ситуация может измениться, потому что циклон только ещё формируется. Но и без того можно сказать, что нынешний июль стал самым дождливым в Пермском крае за всю историю метеонаблюдений.

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