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12:06 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

367 новых парковочных мест появится к августу в Краснодаре

Помимо организации новых машиномест ведется благоустройство уже действующих городских муниципальных парковок.

Источник: ГТРК «Кубань»

К августу в центре Краснодаре введут в эксплуатацию новые платные муниципальные парковки. Как ожидается, появятся 367 машиномест на улицах: Ленина, им. Буденного, Рашпилевской и Базовской дамбе.

Также с начала лета несколько городских парковок стали шире и удобнее. Так, у Клинического онкологического диспансера № 1 по ул. Бургасской появилось 11 дополнительных мест. На парковке у Перинатального центра по ул. Красных Партизан построены тротуарные дорожки. На разворотном кольце у Привокзальной площади пластиковые ограждения заменили на металлические, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

«Уже сегодня можно с уверенностью сказать, что расширение и благоустройство парковочного пространства позволило значительно улучшить дорожную ситуацию в городе. Ответственные водители предпочитают оставлять свои транспортные средства на специально предназначенных для этого и охраняемых местах», — отметил заместитель директора департамента транспорта и организации дорожного движения Владимир Архипов.

Напомним, стоимость одного часа стоянки на платной муниципальной парковке составляет 30 рублей. Паркоматы ведут тарификацию каждые 15 минут, мобильное приложение — поминутно. На данный момент в Краснодаре действует 199 платных муниципальных парковок общей емкостью 6610 машиномест.

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