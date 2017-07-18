Стал известен состав звёздного жюри на фестивале «Голосящий КиВиН-2017»
Стал известен состав жюри музыкального фестиваля «Голосящий КиВиН-2017». Соответствующая информация появилась на сайте Международного союза КВН.
Стал известен состав жюри музыкального фестиваля «Голосящий КиВиН-2017». Соответствующая информация появилась на сайте Международного союза КВН.
В этом году в состав судейской коллегии вошли: Семён Слепаков, Сергей Светлаков, Юлий Гусман, Михаил Галустян, Пелагея, Александр Панайотов, Валдис Пельш и Сергей Безруков.
Предварительно на фестивале заявлено 26