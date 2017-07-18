Стал известен состав звёздного жюри на фестивале «Голосящий КиВиН-2017»

В этом году в состав судейской коллегии вошли: Семён Слепаков, Сергей Светлаков, Юлий Гусман, Михаил Галустян, Пелагея, Александр Панайотов, Валдис Пельш и Сергей Безруков.

Предварительно на фестивале заявлено 26 команд-участниц «Голосящего КиВиНа 2017», но всем им сначала придётся пройти отборочный этап, и после него, возможно, количество претендентов на награды сократится. Накануне в Светлогорске в лаунж-баре «Медуза» состоялось официальное открытие фестиваля «Голосящий КиВиН-2017».