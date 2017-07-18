Закрылся фронт-офис Кадастровой палаты Самарской области на Арцыбушевской

Прекратил свою работу зал приема-выдачи документов, находящийся по адресу: г. Самара, ул. Арцыбушевская, 13.

Эта приемная стала шестнадцатой по счету площадкой регионального филиала ФГБУ «ФКП Росреестра», закрытой в нынешнем году. Массовое закрытие фронт-офисов Кадастровой палаты связано с передачей ею полномочий по приему и выдаче документов в части кадастрового учета и государственной регистрации прав региональным многофукциональным центрам («Мои документы»). Процесс инициирован «Дорожной картой», утвержденной Правительством РФ, и призван повысить качество и доступность государственных услуг, а также направлен на оптимизацию процедур, связанных с их предоставлением.