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11:51 (мск), источник: НИА Самара

Закрылся фронт-офис Кадастровой палаты Самарской области на Арцыбушевской

Основной поток заявителей уже перенаправлен учреждением в МФЦ.

Прекратил свою работу зал приема-выдачи документов, находящийся по адресу: г. Самара, ул. Арцыбушевская, 13.

Эта приемная стала шестнадцатой по счету площадкой регионального филиала ФГБУ «ФКП Росреестра», закрытой в нынешнем году. Массовое закрытие фронт-офисов Кадастровой палаты связано с передачей ею полномочий по приему и выдаче документов в части кадастрового учета и государственной регистрации прав региональным многофукциональным центрам («Мои документы»). Процесс инициирован «Дорожной картой», утвержденной Правительством РФ, и призван повысить качество и доступность государственных услуг, а также направлен на оптимизацию процедур, связанных с их предоставлением.

Основной поток заявителей уже перенаправлен учреждением в МФЦ. В отделениях сети «Мои Документы» жители региона могут подать документы на постановку объекта недвижимости на кадастровый учет, государственную регистрацию прав, а также оформить запрос на предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Подробная информация о государственных услугах, предоставляемых на базе МФЦ («Мои документы»), доступна на сайте учреждения. Здесь же можно ознакомиться с режимом работы, узнать адрес ближайшего офиса и предварительно записаться на прием.

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