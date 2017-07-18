Закрылся фронт-офис Кадастровой палаты Самарской области на Арцыбушевской
Основной поток заявителей уже перенаправлен учреждением в МФЦ.
Основной поток заявителей уже перенаправлен учреждением в МФЦ.
Прекратил свою работу зал
Эта приемная стала шестнадцатой по счету площадкой регионального филиала ФГБУ «ФКП Росреестра», закрытой в нынешнем году. Массовое закрытие
Основной поток заявителей уже перенаправлен учреждением в МФЦ. В отделениях сети «Мои Документы» жители региона могут подать документы на постановку объекта недвижимости на кадастровый учет, государственную регистрацию прав, а также оформить запрос на предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Подробная информация о государственных услугах, предоставляемых на базе МФЦ («Мои документы»), доступна на сайте учреждения. Здесь же можно ознакомиться с режимом работы, узнать адрес ближайшего офиса и предварительно записаться на прием.