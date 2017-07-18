Роспотребнадзор проверит безопасность спиннеров

Источник: AP 2017

Роспотребнадзор обратил внимание на то, что в последнее время в России отмечается «агрессивное продвижение в детской и подростковой среде так называемых спиннеров».

«Учитывая тревогу родительского и преподавательского сообщества, Роспотребнадзор совместно с научно-исследовательскими организациями в сфере охраны здоровья детей и подростков изучит влияние спиннеров на здоровье детей, в том числе возможные негативные последствия», — пообещали в ведомстве.

Роспотребнадзор рекомендует родителям, решившим приобрести спиннер ребенку, не покупать их в неустановленных местах, с рук.

Также ведомство рекомендует обращать внимание на посторонний резкий химический запах предмета, его повышенный шум. В случае обнаружения этих недостатков следует отказаться от использования.

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В ведомстве отметили, что если с игрушкой играют дети, следует проверять ее на наличие сломанных частей, спиннеры со светящимися элементами и с миниатюрными гальваническими элементами питания («часовыми» батарейками) должны использоваться детьми дошкольного возраста под присмотром взрослых во избежание проглатывания или попадания в носовые ходы мелких деталей.