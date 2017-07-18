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12:17 (мск), источник: РИА Новости

Роспотребнадзор проверит безопасность спиннеров

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор намерен исследовать спиннеры, при этом ведомство уже подготовило рекомендации для родителей, желающих обезопасить детей, заявили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

Источник: AP 2017

Роспотребнадзор обратил внимание на то, что в последнее время в России отмечается «агрессивное продвижение в детской и подростковой среде так называемых спиннеров».

«Учитывая тревогу родительского и преподавательского сообщества, Роспотребнадзор совместно с научно-исследовательскими организациями в сфере охраны здоровья детей и подростков изучит влияние спиннеров на здоровье детей, в том числе возможные негативные последствия», — пообещали в ведомстве.

Роспотребнадзор рекомендует родителям, решившим приобрести спиннер ребенку, не покупать их в неустановленных местах, с рук.

Также ведомство рекомендует обращать внимание на посторонний резкий химический запах предмета, его повышенный шум. В случае обнаружения этих недостатков следует отказаться от использования.

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В ведомстве отметили, что если с игрушкой играют дети, следует проверять ее на наличие сломанных частей, спиннеры со светящимися элементами и с миниатюрными гальваническими элементами питания («часовыми» батарейками) должны использоваться детьми дошкольного возраста под присмотром взрослых во избежание проглатывания или попадания в носовые ходы мелких деталей.

Спиннер — прибор, имеющий одну ось и сохраняющий свое положение постоянно. Пользователь держит пальцами за внутреннюю, неподвижную часть и раскручивает внешнюю. Спиннер устроен так, что для запуска его движения достаточно легкого касания пальцем. В его состав входят несколько лепестков, обладающих эффектом утяжеления и размещенным по центру подшипником. То есть подшипник, расположен в центре, а лепестки — перпендикулярно его оси. Вес отдельных деталей подобран так, чтобы максимально долго сохранять свободное вращение спиннера.

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