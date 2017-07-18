Совет судей Кубани запросил данные о скандальной свадьбе дочери судьи у ресторана

«Мы направили запросы в администрацию предприятия, которое организовывало торжество, мы обратились с запросом к собственнику помещения, которое снималось в аренду. Здесь, конечно, есть определенный элемент доброй воли, никто не обязан нам отвечать, потому что мы элемент судейского сообщества и наши полномочия — проведение проверки в отношении судей», — пояснил он.

По словам Кисляка, на заседании совета определится состав комиссии, которая формируется специально для расследования этого инцидента.

«Мы создадим комиссию при совете судей, эта комиссия проверит все доводы, которые были изложены в публикациях, видеообращениях, видеороликах и потом, по прошествии времени, когда проверка будет проведена, всем заинтересованным лицам ее результаты будут приведены», — добавил председатель совета.

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что Хахалева якобы не получала диплом юридического факультета Тбилисского госуниверситета.

Кисляк добавил, что эти факты также будут проверены, но не исключил, что переписка с вузом займет длительное время.

Скандальная свадьба

Свадьба дочери судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой прошла в июне. По сообщениям ряда СМИ, гостей якобы развлекали Вера Брежнева, Иосиф Кобзон, Николай Басков и Валерий Меладзе. Адвокат Сергей Жорин, посчитав средний гонорар приглашенных звезд, оценил в соцсетях расходы на торжество в $2 млн.

Сама Хахалева сообщила «Российской газете», что названная сумма — «полный бред» и «взята с потолка». По ее словам, свадьбу организовал бывший муж, достаточно состоятельный бизнесмен, а артисты присутствовали на свадьбе в качестве гостей. Судья называет широкое обсуждение темы в СМИ давлением на нее, после того, как она «не поддалась шантажу и не позволила вынести незаконное решение».

Как сообщил ТАСС отец невесты Роберт Хахалев, свадьба в действительности обошлась примерно в 5 млн рублей, а некоторые из звезд эстрады были приглашены в качестве гостей, поскольку он с ними с детства знаком.

Хахалева была назначена судьей Краснодарского краевого суда в 2004 году. В настоящее время является председателем судебной коллегии по административным делам крайсуда — занимается, в частности, рассмотрением земельных споров фермеров.