Центр имени святителя Иннокентия в Качугском районе построят к концу июля

Строительные работы в культурно-просветительском центре имени святителя Иннокентия (Вениаминова) завершаются в пос. Анга Качугского района. Как сообщают 18 июля 2017 года пресс-служба правительства Иркутской области, к созданию экспозиционно-выставочного пространства можно будет приступить 25 июля, когда строители сдадут в эксплуатацию пять павильонов общей площадью 100 кв.м. В них разместят материалы о жизни и миссионерской деятельности святителя Иннокентия. Сейчас в павильонах завершаются кровельные работы, идут работы по установке окон и входных групп.

На площадке центра создадут пять экспозиционных зон. Кроме павильонов это будут: выставочное пространство площадью 86 кв.м, где в дни открытия культурно-просветительского центра планируется разместить выставку картин художников Сибири и Дальнего Востока, посвященных святителю Иннокентию, экспозиционное пространство площадью 100 кв.м, основной темой которого станет миссионерская деятельность Русской православной церкви; мемориальная зона «Домик святителя» и часовня на кладбище, где посетителям будут рассказывать о родословной святителя. Концепция всего экспозиционного пространства разработана, идёт работа по комплектованию экспозиций, специалисты подбирают фотографии, документы и видеоматериалы. Оформление начнётся сразу после завершения работ по строительству культурно-просветительского центра.