Чаще болеть и реже обращаться к врачам стали новосибирцы

По данным Новосибирскстата, первое место среди новосибирцев занимают болезни органов дыхания (27,3%). Далее следуют болезни системы кровообращения (13,5%), костно-мышечной системы (8,1%), травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин (5,4%).

В 2016 году медицинскую помощь населению Новосибирской области оказывали 102 больничных и 212 амбулаторно-поликлинических организаций, 912 фельдшерско-акушерских пунктов. В них работали более 40 тысяч врачей и среднего медицинского персонала.

Количество больничных коек за 2008−2016 годы сократилось на 2,5 тысячи штук (8,4%). Оборот больничной койки (численность больных, находившихся на больничной койке в течение года) в 2016 году по сравнению с 2008 годом увеличился с 25 человек до 31 человека (21,7%). Среднегодовая занятость (работа) койки составила 331 день против 312 в 2008 году (возросла на 6%).

В Новосибирской области есть клиники, в которые обращаются за помощью пациенты со всей России — например, медицинский центр имени Е. Н. Мешалкина. Так, прошедшей зимой специалисты клиники спасли жизнь жительнице Якутии, попавшей в страшное ДТП. Помимо тяжелых переломов и разрывов внутренних органов, якутские врачи выявили у девушки высокий риск кровоизлияния аневризмы аорты. На помощь пришли новосибирские медики.