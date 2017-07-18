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11:57 (мск), источник: VN.ru

Чаще болеть и реже обращаться к врачам стали новосибирцы

За последние пять лет среднее число посещений врачей одним жителем Новосибирской области снизилось на 13% — с 10,7 до 9,3. При этом общая заболеваемость населения Новосибирской области за 2008−2016 годы увеличилась с 1498 человек на тысячу населения до 1669 (на 11,4%).

По данным Новосибирскстата, первое место среди новосибирцев занимают болезни органов дыхания (27,3%). Далее следуют болезни системы кровообращения (13,5%), костно-мышечной системы (8,1%), травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин (5,4%).

В 2016 году медицинскую помощь населению Новосибирской области оказывали 102 больничных и 212 амбулаторно-поликлинических организаций, 912 фельдшерско-акушерских пунктов. В них работали более 40 тысяч врачей и среднего медицинского персонала.

Количество больничных коек за 2008−2016 годы сократилось на 2,5 тысячи штук (8,4%). Оборот больничной койки (численность больных, находившихся на больничной койке в течение года) в 2016 году по сравнению с 2008 годом увеличился с 25 человек до 31 человека (21,7%). Среднегодовая занятость (работа) койки составила 331 день против 312 в 2008 году (возросла на 6%).

В Новосибирской области есть клиники, в которые обращаются за помощью пациенты со всей России — например, медицинский центр имени Е. Н. Мешалкина. Так, прошедшей зимой специалисты клиники спасли жизнь жительнице Якутии, попавшей в страшное ДТП. Помимо тяжелых переломов и разрывов внутренних органов, якутские врачи выявили у девушки высокий риск кровоизлияния аневризмы аорты. На помощь пришли новосибирские медики.

В июне Президент России Владимир Путин вручил государственные премии директору клиники Александру Караськову и его заместителю Евгению Покушалову. «У нас, вы знаете, в народе часто говорят: “Врач от Бога”. Это ученые с мировым именем, лидеры современной аритмологии и кардиологии, врачи-мыслители и хирурги-практики», — сказал Президент на вручении.

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