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12:05 (мск), источник: dostup1.ru

Предупреждение о шквале на Южном Урале продлено на сутки

Предстоящей ночью в области будет плюс 10−15, в горах и низинах — на пять градусов прохладнее, днем в среду — плюс 25−30 градусов.

Источник: РИА "Новости"

Дождливая и ветреная погода ожидается в Челябинской области в среду, 19 июля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на региональное управление МЧС.

«В большинстве районов 19 июля пройдут небольшие дожди, местами — умеренные и с грозами, днем — с градом, возможны туманы. При грозах порывы ветра будут достигать 17−22 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В связи с этим сотрудники МЧС рекомендуют южноуральцам воздержаться от поездок на автотранспорте, обходить рекламные щиты и шаткие строения, деревья.

Вместе с тем, по данным ЦГМС, с 19 по 21 июля в юго-западных районах Челябинской области сохранится высокий класс пожарной опасности.

Предстоящей ночью в области будет плюс 10−15, в горах и низинах — на пять градусов прохладнее, днем в среду — плюс 25−30 градусов. В Челябинске этой ночью 11−13 выше нуля, завтра днем — 26−28.

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