Предупреждение о шквале на Южном Урале продлено на сутки
Предстоящей ночью в области будет плюс 10−15, в горах и низинах — на пять градусов прохладнее, днем в среду — плюс 25−30 градусов.
Предстоящей ночью в области будет плюс 10−15, в горах и низинах — на пять градусов прохладнее, днем в среду — плюс 25−30 градусов.
Дождливая и ветреная погода ожидается в Челябинской области в среду, 19 июля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на региональное управление МЧС.
«В большинстве районов 19 июля пройдут небольшие дожди, местами — умеренные и с грозами, днем — с градом, возможны туманы. При грозах порывы ветра будут достигать 17−22 метров в секунду», — говорится в сообщении.
В связи с этим сотрудники МЧС рекомендуют южноуральцам воздержаться от поездок на автотранспорте, обходить рекламные щиты и шаткие строения, деревья.
Вместе с тем, по данным ЦГМС, с 19 по 21 июля в
Предстоящей ночью в области будет плюс 10−15, в горах и низинах — на пять градусов прохладнее, днем в среду — плюс 25−30 градусов. В Челябинске этой ночью 11−13 выше нуля, завтра днем — 26−28.