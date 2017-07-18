Предупреждение о шквале на Южном Урале продлено на сутки

Источник: РИА "Новости"

Дождливая и ветреная погода ожидается в Челябинской области в среду, 19 июля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на региональное управление МЧС.

«В большинстве районов 19 июля пройдут небольшие дожди, местами — умеренные и с грозами, днем — с градом, возможны туманы. При грозах порывы ветра будут достигать 17−22 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В связи с этим сотрудники МЧС рекомендуют южноуральцам воздержаться от поездок на автотранспорте, обходить рекламные щиты и шаткие строения, деревья.

Вместе с тем, по данным ЦГМС, с 19 по 21 июля в юго-западных районах Челябинской области сохранится высокий класс пожарной опасности.