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11:56 (мск), источник: АиФ Омск

В омском парке 300-летия откроют кинотеатр

Омичи смогут посмотреть фильмы, начиная с 22.00.

Омичи смогут посмотреть фильмы в омском парке 300-летия.

Экран установят в районе парковки парка, который располагается по адресу: улица Ватутина, 21/1. Показ фильмов стартует 21 июля в 22.00 и будет проходить под открытым небом в течение летнего сезона.

В этот раз для омичей покажут фильмы Леонида Гайдая «Самогонщики», «Пёс Барбос и необычный кросс», «Операцию «Ы» и другие приключения Шурика. Посмотреть киноленты можно совершенно бесплатно.

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