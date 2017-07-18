В омском парке 300-летия откроют кинотеатр
Омичи смогут посмотреть фильмы, начиная с 22.00.
Омичи смогут посмотреть фильмы, начиная с 22.00.
Омичи смогут посмотреть фильмы в омском парке 300-летия.
Экран установят в районе парковки парка, который располагается по адресу: улица Ватутина, 21/1. Показ фильмов стартует 21 июля в 22.00 и будет проходить под открытым небом в течение летнего сезона.
В этот раз для омичей покажут фильмы Леонида Гайдая «Самогонщики», «Пёс Барбос и необычный кросс», «Операцию «Ы» и другие приключения Шурика. Посмотреть киноленты можно совершенно бесплатно.