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13:13 (мск), источник: Nur.kz

Необычные вспышки в небе над Петропавловском удивили жителей

Пользователи Казнета предположили, что это инопланетяне.

Источник: Nur.kz

Жители Петропавловска сняли на видео странные вспышки в небе.

Кадры необычного явления, снятого 17 июля, опубликовали в Instagram на странице skopetro.

На них видны повторяющиеся, отчетливо заметные белые вспышки, передвигающиеся по небу.

Автор ролика пояснил, что видео снято в седьмом часу вечера в небе возле Сокола, рядом с маленькой церковью.

Пользователи Казнета предположили, что вспышки не что иное как инопланетяне либо шаровая молния.

А кто-то предложил более банальное объяснение увиденному, посчитав, что это просто голуби, воздушный змей или пакет.

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