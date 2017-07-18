Необычные вспышки в небе над Петропавловском удивили жителей
Пользователи Казнета предположили, что это инопланетяне.
Пользователи Казнета предположили, что это инопланетяне.
Жители Петропавловска сняли на видео странные вспышки в небе.
Кадры необычного явления, снятого 17 июля, опубликовали в Instagram на странице skopetro.
На них видны повторяющиеся, отчетливо заметные белые вспышки, передвигающиеся по небу.
Автор ролика пояснил, что видео снято в седьмом часу вечера в небе возле Сокола, рядом с маленькой церковью.
Пользователи Казнета предположили, что вспышки не что иное как инопланетяне либо шаровая молния.
А